Bad Bunny se convierte en ‘Quico’ y rinde homenaje a “El Chavo del 8” en Saturday Night Live [VIDEO]

El sketch, presentado en inglés, revivió a los icónicos personajes de la vecindad con un toque de humor estadounidense y guiños a la cultura latina.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a acaparar titulares tras protagonizar un divertido homenaje a El Chavo del 8 durante el estreno de la temporada 51 de Saturday Night Live (SNL). El artista urbano se vistió como ‘Quico’, personaje clásico de la vecindad creada por Roberto Gómez Bolaños, y fue el anfitrión del programa en una noche llena de humor y referencias culturales.

Bad Bunny se transforma en ‘Quico’ y recrea la vecindad del Chavo

Durante el sketch, el intérprete de Después de la playa apareció caracterizado como el famoso hijo de Doña Florinda, con cachetes inflados, gorro de marinero y su característico tono de voz. A su lado, el comediante Marcello Hernández interpretó al Chavo, mientras que Sarah Sherman dio vida a La Chilindrina y Jon Hamm sorprendió al aparecer como el Profesor Jirafales.

Aunque el sketch fue presentado en idioma inglés, los gestos, expresiones y situaciones típicas del programa original bastaron para que el público comprendiera el homenaje a una de las comedias más queridas de América Latina.

Bad Bunny brings the iconic Mexican show “El Chavo del Ocho”to SNL. ❤️‍🔥🇲🇽pic.twitter.com/TYQ0deHZ4A — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) October 5, 2025

Humor latino en el escenario de Saturday Night Live

La recreación incluyó risas grabadas, pasteles en la cara y frases emblemáticas, logrando combinar el estilo de la televisión mexicana con el humor característico del late night más famoso del mundo. La participación de Bad Bunny como anfitrión marcó un momento especial en la nueva temporada de SNL, celebrando el impacto cultural de la serie creada por Chespirito.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El artista puertorriqueño Bad Bunny se mostró "emocionado" por "amigos, familia, Puerto Rico y toda la gente latina", tras el anuncio de que actuará en el espectáculo del descanso del Super Bowl 2026.

"Estoy emocionado por mis amigos, mi familia, por Puerto Rico y por toda la gente latina alrededor del mundo. Estoy emocionado por mi cultura. Estoy emocionado por todo, no solo por mí. Se siente muy bien", declaró el conocido como 'Conejo malo', en una entrevista con Zane Lowe y Ebro Darden en Halftime Headliner Special de Apple Music.

Bad Bunny marcará con esta actuación otro hito más en su carrera, ya que será el primer artista latino en presentarse en solitario en dicho evento, en tiempos en que la comunidad latina sufre las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.