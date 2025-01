"Lo hiciste de manera respetuosa": Willie Colón y Willie Rosario respaldan la incursión de Bad Bunny en la salsa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La incursión de Bad Bunny en la salsa con su tema Baile inolvidable ha despertado un gran revuelo en el mundo de la música, no solo entre sus fanáticos, también entre figuras legendarias del género. Willie Colón y Willie Rosario, dos íconos indiscutibles del género, han expresado su apoyo al cantante puertorriqueño, destacando la forma en que abordó el género con respeto y autenticidad.

"Todo el mundo me está llamando por el grito. Me sorprendió cuando lo vi. En un momento en el que la salsa y Puerto Rico necesitan un impulso. Benito, lo hiciste de una manera reflexiva y respetuosa. Me alegra ver esta evolución", escribió en intérprete de Talento de televisión en sus redes sociales.

Según el legendario trombonista, su colega logró captar la esencia de la salsa sin desvirtuar su esencia, rindiendo homenaje al género mientras mantenía su estilo distintivo. Por su parte, Willie Rosario, conocido como Mister Afinque y que en mayo de 2024 cumplió 100 años, señaló que el tema demuestra el alcance de la música latina y la capacidad de los artistas jóvenes para innovar sin olvidar sus raíces.

"Escuché la grabación de Bad Bunny tengo que felicitarlo y agradecerle porque aquellos que siempre opinan que la salsa va en decadencia. Esta grabación ha traído todos sus fanáticos jóvenes a escuchar y levantar el interés de bailarla. El viernes pasado toqué en el Watusi (Santurce) y noté público joven disfrutando mi música. Otro artista urbano que va por el mismo carril es Rauw Alejandro. Me alegro mucho porque los salseros de la nueva generación van a tener muchas oportunidades. Que así sea si es la voluntad de Dios", compartió en su cuenta de Facebook.

Baile Inolvidable, incluido en el último álbum del cantante urbano, mezcla elementos contemporáneos con los arreglos y ritmos clásicos de la salsa. Esta fusión ha sido bien recibida no solo por los referentes del género, también por los amantes de la música latina, quienes destacan la versatilidad del cantante.

Bad Bunny rinde homenaje a Puerto Rico en Debí tirar más fotos

Debí tirar más fotos incluye colaboraciones con artistas como Rainao (Perfumito nuevo), Chuwi (Weltita), Dei V y Omar Courtz (Veldá), y Pleneros de la Cresta en Café con ron. A diferencia de otras producciones del artista, el disco explora una variedad de géneros tradicionales de Puerto Rico, como la plena y la salsa, presentes en canciones como Pitorro de coco, Café con ron y Baile inolvidable.

Entre las canciones más destacadas se encuentra Lo que le pasó a Hawaii, donde el cantante aborda temas como la migración puertorriqueña a Estados Unidos y de problemas como la gentrificación, pidiendo que no hagan con Puerto Rico lo mismo que con Hawái.

Cabe precisar que Hawái es el único estado insular y extracontinental de Estados Unidos, y el último en ser admitido en 1959. Los puertorriqueños están divididos entre los que quieren la anexión a Estados Unidos y los que apuestan por la independencia.

El lanzamiento de Debí tirar más fotos fue acompañado por un cortometraje escrito y dirigido por el propio Bad Bunny. El video aborda los cambios sociales y culturales en Puerto Rico mostrando escenas como una panadería modernizada en la que los empleados hablan inglés.

Informes RPP La salsa en el Perú: hablan las intérpretes que marcan tendencia A propósito de la explosión salsera liderada por mujeres en Perú, RPP Noticias contactó a algunas intérpretes del género a fin de recoger testimonios sobre sus carreras. Leer más Informes RPP La salsa en el Perú: hablan las intérpretes que marcan tendencia