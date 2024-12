Bad Bunny, el artista latino más escuchado de 2024 en Spotify, estrena la canción 'El Club'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bad Bunny, uno de los artistas más notables de la música urbana, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de publicar en sus plataformas su nuevo sencillo. El anuncio se dio en las primeras horas del último jueves, cuando el artista compartió un mensaje a sus seguidores.

"Buenos días gente, me acabo de levantar, pero se me olvidó decirles que hoy sale la cancioncita esa de la que subí el 'preview' el otro día", comentó.

Horas después, El Club hizo su debut en su canal de YouTube, donde ya superó el millón de reproducciones.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, llegó a la cima de su trayectoria en 2022, cuando estrenó Un verano sin ti, disco con el que batió varios récords y que lo convirtieron en el artista más escuchado a nivel global.

A este disco le siguió Nadie sabe lo que va a pasar, con el que regresó a sus inicios en el trap, pero no logró acercarse al éxito de su predecesor.

¿Qué dice la letra de 'El Club'?

A pesar de sus ritmos dance, el nuevo sencillo de Bad Bunny es más bien un tema triste, en el que el cantante confiesa que sigue extrañando a un amor del pasado; incluso se pregunta '¿qué estará haciendo mi ex?".

Esta es la letra completa de la canción:

Dos de la mañana en el club

To' el mundo pasándola cabrón

Las mujeres encima de mí

La hookah, las pastillas y un blunt

La que yo quiera dice que sí

Bien loco cantando "La canción"

Después de aquí nos vamo' pa'—

¿Qué estará haciendo mi ex?

Que hace tiempo por ahí no se ve

¿Será que ya me superó y le va bien?

Mientras que yo borracho pienso

¿Qué estará haciendo mi ex?

Que hace tiempo por ahí no se ve

¿Será que ya me superó y le va bien?

Mientras que yo, borracho pienso

¿Qué diablo estará haciendo?

¿Estará jangueando? ¿Estará durmiendo?

¿Estará fumando? ¿Estará bebiendo?

¿Seguirá sola o está saliendo Con otro que no soy yo?, no soy yo

Mami, ese no soy yo, no soy yo

Aposté que te olvidaba y perdí $500

Otra vez me ganaron los sentimiento'

Los muchachos piensan que yo estoy contento

Pero no, estoy muerto por dentro

La disco está llena y a la vez vacía

Porque no está la nena mía

Con la que yo siempre me reía

Con la que yo siempre me venía

Con la que yo hablaba to' los día'

Y ahora no sé na', y ahora no sé na'

¿Qué estará haciendo mi ex?

Que hace tiempo por ahí no se ve

¿Será que ya me superó y le va bien?

Mientras que yo borracho pienso

2019, un pestañeo y ahora estamo' aquí

2020, la última ve' que yo fui feli'

2022, la última ve' que yo te vi

La vida no me cumplió na' de lo que le pedí

No sé qué pasó

Yo le pedí a Dio', pero Él también me ghosteó

El futuro me golpeó, en el pasado me dejó

La felicidad se alejó

Y me pregunto, ¿qué estarás haciendo?

Si en mí estás pensando

O si la luna estás viendo

Con otra persona conectando

Y si de mí le está' hablando, eh-eh

Pero aunque sea, será un buen recuerdo

Será un buen recuerdo.

Bad Bunny repite como el artista latino más escuchado del mundo

Spotify anunció que Bad Bunny se mantiene como el artista latino más escuchado en la plataforma a nivel mundial, seguido de otros artistas puertorriqueños como Rauw Alejandro y Myke Towers.

El resumen anual de la plataforma, conocido como Spotify Wrapped, reveló que en 2024 los artistas de Puerto Rico destacaron tanto en las playlists personales de los usuarios como en los rankings globales. De las 13 canciones latinas que superaron los mil millones de reproducciones, siete tienen el sello boricua, entre ellas, el clásico Gasolina de Daddy Yankee, que celebra dos décadas.

Bad Bunny dominó las listas globales de los últimos 12 meses, apareciendo en el Top de artistas latinos más populares. Además, el 'Conejo Malo' posicionó sus álbumes Un verano sin ti y Nadie sabe lo que va a pasar mañana en el Top 10 mundial de discos latinos más escuchados.

En el terreno de las colaboraciones, Benito Martínez Ocasio continuó liderando tendencia. Sus éxitos Perro Negro junto a Feid y LA FALDA con Myke Towers se situaron entre las 10 canciones latinas más reproducidas a nivel global.

Bad Bunny se une a Adam Sandler para secuela de Happy Gilmore

Bad Bunny regresa al cine luego de unirse al elenco de Happy Gilmore 2, la secuela de la comedia deportiva de 1996 que protagoniza Adam Sandler.

La película original narra la historia de un jugador de hockey sobre hielo fracasado que, al intentar recaudar dinero para evitar el embargo de la casa de su abuela, descubre su talento para el golf.

La dirección de la secuela de Happy Gilmore está a cargo de Kyle Newacheck, conocido por su trabajo en Murder Mystery (2019), también protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston.

Según The Hollywood Reporter, el guion fue coescrito por el propio Sandler y su colaborador frecuente, Tim Herlihy. La producción recae sobre Jack Giarraputo y Robert Simonds. Dennis Dugan, quien dirigió la película original, regresará como productor ejecutivo.





Bad Bunny se une a Adam Sandler para secuela de 'Happy Gilmore'.Fuente: Instagram: Bad Bunny