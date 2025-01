Bad Bunny rinde homenaje a Puerto Rico en 'Debí tirar más fotos': escucha aquí las 17 canciones del álbum

EP44 | Dos Casos OVNI en Canadá

Cuando vemos las películas de ciencia ficción y acción que involucran la visita de seres de otros planetas, por lo general, lo que se ve es que estos seres llegan a Estados Unidos. Y aunque los demás países no están libres de que esto les suceda, pues casi siempre los extraterrestres visitan primero el hemisferio norte. Esta no es la excepción, ya que en 1967 se registraron dos eventos separados pero muy parecidos en referencia al avistamiento y contacto con naves extraterrestres, pero esta vez no sucedió en el país de los 50 estados, sino en su vecino del norte: Canadá. Hoy, en Lugares misteriosos, conoceremos dos de los casos OVNI más importantes y famosos de Canadá: El Avistamiento en el Lago Falcon y el del Puerto Shag.