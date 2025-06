Hija mayor de Barack y Michelle Obama se desmarca del apellido familiar para forjar su trayectoria en el cine

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Malia Obama, hija mayor del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama y de la exprimera dama Michelle Obama, decidió dejar de lado el apellido familiar para evitar el nepotismo y forjar su propia trayectoria profesional. Su debut como cineasta fue con el cortometraje The Heart, estrenado en el Festival de Cine de Sundance en 2024, donde cambió su apellido por su segundo nombre y presentarse como 'Malia Ann'.

En enero de 2024, la hija mayor de Barack y Michelle Obama presentó un cortometraje en el Festival de Cine de Sundance.Fuente: Facebook Sundance Film Festival

"No quieren que piensen que todo les fue regalado"

Su decisión fue comentada hace poco por sus padres, quienes le dieron públicamente su apoyo. En una entrevista para el podcast Sibling Revelry, Michelle Obama explicó que esta elección forma parte del proceso de sus hijas para encontrar su propia identidad y ganarse las oportunidades por mérito propio.

"Es muy importante que sientan que se han ganado lo que tienen. No quieren que piensen que todo les fue regalado", comentó. También reconoció que tanto Malia como su hermana Sasha pasaron por una etapa en la adolescencia en la que buscaron diferenciarse, algo común entre hijos de figuras públicas.

El nombre 'Ann' tiene además un fuerte significado simbólico para Malia, ya que era el nombre de su abuela paterna, Ann Dunham, madre de Barack Obama, quien falleció en 1995.

¿Qué dijo Barack Obama sobre la decisión de Malia?



Barack Obama comentó que abordó el tema con Malia con total honestidad y comprendió que su decisión forma parte de un esfuerzo consciente por no beneficiarse del peso de su apellido.

"Le dije: 'Sabrán quién eres'. Y ella me respondió: ‘¿Sabes qué? Quiero que lo vean por primera vez y que no lo asocien de ninguna manera (con el apellido Obama)", relató el expresidente de EE.UU. durante una entrevista en The Pivot Podcast.

Incluso durante su mandato, Barack defendió el derecho de sus hijas a crecer lejos del escrutinio público, pidiendo a los medios que respetaran su privacidad.

"No querían ser princesas en la Casa Blanca", dijo Michelle. "Querían libertad, explorar el mundo y encontrar su camino".

Hoy, ya adultas, Malia (25) y Sasha (23) continúan labrando su camino con la clara intención de dejar su propia huella, sin depender del apellido familiar.Fuente: Instagram: Barack Obama

