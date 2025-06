Melissa Klug celebra la contratación de su hija Gianella Marquina en un reconocido estudio de abogados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gianella Marquina, la hija mayor de Melissa Klug, sigue enfocada en su carrera profesional, lejos de los reflectores de la farándula. A sus 24 años, la joven fue presentada como nueva integrante de un conocido estudio de abogados a cuatro meses de haberse graduado en Derecho.

La noticia fue anunciada por el mismo estudio a través de sus redes sociales, donde compartieron una imagen de la también influencer en su primer día oficial como parte del equipo legal.

"Con mucha alegría le damos la bienvenida a @gianemarquina. Esta siempre fue tu casa y ahora en tu etapa como abogada, estamos orgullosos de que formes parte del equipo", publicó la firma en su cuenta de Instagram.

Gianella Marquina no es nueva en el estudio. Inició su vínculo con la firma en febrero del 2022 como practicante preprofesional, rol que desempeñó hasta agosto del 2023, poco antes de culminar sus estudios en la carrera de Derecho. Finalmente, el 7 de noviembre de 2024 obtuvo su título profesional, y en enero de 2025 recibió su colegiatura.

¿Qué dijo Gianella Marquina sobre su título y colegiatura como abogada?

Gianella Marquina estudió Derecho en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) y culminó su etapa universitaria al recibir su título profesional a nombre de la nación en noviembre de 2024. Ella publicó un extenso mensaje en el que resumió su etapa como estudiante y dedicó unas palabras a las personas que fueron clave en su formación profesional:

"Tengo tanto que agradecer 😭Ha sido un camino largo pero muy bonito, la etapa universitaria me marcó bastante, aprendí muchísimo tanto de mis profesores como de mis compañeros, hice amigas maravillosas, y disfruté cada ciclo, realmente me encuentro súper agradecida con mis padres porque sin ellos esto jamás hubiera podido hacerse realidad, ellos me dieron las alas y siempre me apoyaron en cada decisión, cada paso y me impulsaron a cumplir cada meta y sueño".

"Le agradezco a mi familia y sobre todo a mi Angelita que siempre estuvo animándome, cuidándome y motivándome en cada momento, en cada examen, ella siempre tan linda me daba la bendición y me decía “voy a a rezar mucho por ti para que apruebes todos tus exámenes con excelentes notas” 🥹 les juro que sus oraciones y su motivación sí que me ayudaron muchísimo, yo sé que desde el cielo me ve súper orgullosa y feliz por este gran logro, gracias a la vida por haberme cruzado con amigas tan lindas que siempre estuvieron y hasta el día de hoy están para mí, ame cada día universitario con ellas 🩵"

"Gracias a todos ustedes porque yo sé que varios me acompañaron en varias madrugadas estudiando, tantos parciales y finales llenos de estrés y ansiedad 😅 pero se daba todo ☝️, vivieron esta etapa conmigo en tiempo real y nada me llena más que compartir este gran logro con ustedes, espero esto sea una motivación para ustedes, es un camino largo, si, habrán altibajos, también, pero no se deben rendir, deben ser resilientes como yo también lo fui porque nosotros somos los autores de nuestro propio destino, nosotros somos capaces de todo y nunca es tarde para cumplir nuestros sueños, solo basta con un pequeño paso, lo importante es darlo, y si ya estás ahí, solo metele punche y continúa, no saben lo enriquecedor que es cuando llegas a la meta y ves que realmente lo lograste, los adoro con todo mi 🩵"

¡Mil gracias! Este será el cierre de una bonita etapa y el nuevo comienzo para otra ✨

Gracias vida, Dios y universo por todas oportunidades y las cosas lindas, y gracias por todo maravilloso lo que está por venir.

Madre orgullosa

Como era de esperarse, Melissa Klug no pudo estar más emocionada y orgullosa por los logros de su hija. A través de sus historias en Instagram, le dedicó unas palabras por el inicio de esta nueva etapa en su vida.



"Siempre serás la mejor en todo, te amo y todos los éxitos del mundo para ti, mi vida hermosa. Te amo", escribió. Además, compartió una foto de ambas sosteniendo el diploma de Gianella, acompañada de otro mensaje: "Tan orgullosa de ti, mi vida. Titulada, ¡ya tengo quien me defienda!".

En otra publicación, la empresaria agregó: "Estoy tan orgullosa de ti que mi felicidad rebalsa. Eres una genia y llegarás muy lejos. Solo le pido a Dios que me permita estar siempre en cada proceso de tu vida".

El estudio en el que ahora trabaja Gianella, es reconocido por asesorar a figuras del deporte como Renato Tapia, Piero Quispe y Raúl Ruidíaz. Además, estuvo vinculado a importantes casos legales del país.

