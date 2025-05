Danica McKellar comparte fotos inéditas del final de 'Los años maravillosos' a 32 años del último episodio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Danica McKellar, recordada por su papel de Winnie Cooper en Los años maravillosos, compartió dos imágenes inéditas del rodaje del último episodio de la serie, emitido hace 32 años. En una de las imágenes se puede ver a la actriz junto a sus compañeros protagonistas Josh Saviano (Paul Pfeiffer) y Fred Savage (Kevin Arnold), mientras que en la otra aparecen los tres al lado del equipo de producción.

"Hoy, hace treinta y dos años, se transmitió el final de Los años maravillosos por ABC. 🤯 Estas son fotos personales del último día de grabación... ¡el fin de una era!", publicó McKellar en su cuenta de Instagram. "Me gradué de la preparatoria un par de meses después y fui a UCLA... oh, las muchas aventuras que le esperaban a esa adolescente, ¡y qué serie tan increíble que seguiría bendiciéndola! Gracias, de parte mía y de Winnie Cooper, a todos los que vieron durante todos estos años. 🙏🙏".

El final de la serie y una crisis de identidad

Danica McKellar habló en otras ocasiones sobre lo que significó para ella el fin de Los años maravillosos. En una entrevista para el pódcast Sex, Lies and Spray Tans, reveló que pasar de la fama juvenil a la vida universitaria fue un proceso difícil.

"Tuve amigos cuyos padres estaban muy pendientes por todo lo que sus hijos hacían, que eso ponía demasiada presión sobre ellos. Yo tuve suficiente de eso cuando terminó la serie", expresó. "Cuando terminó Los años maravillosos y me fui a UCLA —todo pasó más o menos al mismo tiempo— para mí fue como: 'Oh, por Dios. ¿Cuánto valdría yo si no tuviera esta serie?’".

El reencuentro del elenco

En 2024, Danica McKellar se reunió con parte del elenco de Los años maravillosos durante la convención Fanboy Expo en Knoxville, donde compartieron un almuerzo y firmaron autógrafos para los fanáticos de la serie.

"¡Qué maravilloso fue estar con mi familia de Los años maravillosos este fin de semana!", expresó McKellar. "Nos dimos cuenta de que este grupo en particular no había estado junto en más de 20 años".

Durante el evento estuvieron presentes Dan Lauria (Jack Arnold), Alley Mills (Norma), Josh Saviano (Paul) y Jason Hervey (Wayne). Sin embargo, Fred Savage, el protagonista de la serie, no asistió al reencuentro.

¿Cómo fueron los primeros años de Danica McKellar?

Danica nació en 1975, en La Jolla (California, EE.UU). Se mudó a los 8 años a Los Ángeles para perseguir su carrera como actriz. Su primer papel fue con 10 años, en un episodio de Más allá de los límites de la realidad.

En repetidas oportunidades, ella comentó que le costó mucho trabajo despegarse del papel de Los años maravillosos, al punto que solo aceptó papeles muy pequeños. Estuvo en algunos episodios de Walker Texas Ranger, How I Met Your Mother o películas como Vacaciones en el mar: La nueva tripulación y más.