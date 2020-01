Bárbara de Regil se casará el 28 de enero de este año con Fernando Schoenwald por la iglesia. | Fuente: Instagram

La reconocida actriz mexicana Bárbara de Regil se arrodilló frente a sus seguidores para pedirle matrimonio a su novio, el abogado Fernando Schoenwald, en la ciudad de León, Guanajuato, en México.

En medio de una clase de cardio motivacional que la modelo hizo en este lugar, se animó a preguntarle a su pareja si deseaba casarse con ella por lo religioso, a lo que él respondió con un contundente sí.

Bárbara de Regil compartió este gran momento en su cuenta de Instagram y confesó que el matrimonio por la iglesia se dará el 28 de enero de este año. “28 de Enero. FER TE QUIERES CASAR CONMIGO? Les tenemos una SORPRESA ... Yo y el Hombre de mi Vida. (esto pasó al final de la clase de cardio Motivacional)”, se puede leer en su post.

Fernando Schoenwald también lo puso en su red social y escribió: “Acepto, 28 de enero”, confirmando así la fecha. La pareja suele compartir fotos de su relación en Instagram y se dejan ver muy enamorados. Además, en los comentarios que hay en sus fotos con Bárbara de Regil, sus fanáticos confiesan que son el uno para el otro.

¿Cómo se conocieron Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald?

Bárbara de Regil conoció a Fernando cuando estaba trabajando en la primera temporada de “Rosario Tijeras”, novela donde ella se hizo conocida. La pareja se enamoró inmediatamente.

Luego confesar su amor a los cuatro vientos, se casaron por civil 2017. Marco Antonio Regil, primo de Bárbara, fue quien los presentó:

“Los veía y son tan similares que pensé: “Los tengo que presentar”. Llegamos a la cena, empezaron a reírse y bromear como si se conocieran de toda la vida y cuando ella se levantó al baño, antes de que la comida llegara a la mesa, él me vio a los ojos y me dijo: ‘Me caso’. Me reí pues llevaba minutos de conocerla y el me repitió abriendo más los ojos como para que me quedara claro: ‘En serio, me caso con tu prima'. 3 años después aquí en estamos en la foto de su boda civil y en abril celebraremos su boda por la iglesia. Felicidades @barbaraderegil y @ferschoenwald son una inspiración de amor y éxito para mí! ??? Los amo!!!! Atte. Su Cupido”.

La ceremonia fue íntima solo con familia y amigos, sin embargo, ahora podrán compartirlo con más personas en su matrimonio religioso.