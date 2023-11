Barbra Streisand pidió a Tim Cook, el CEO de Apple, que Siri pronuncie bien su apellido

Barbra Streisand, la icónica cantante y actriz estadounidense, reveló en una reciente entrevista, antes del lanzamiento de su autobiografía My name is Barbra, que tomó medidas para asegurarse de que el asistente virtual de iPhone, Siri, pronunciara correctamente su apellido.

Streisand, de 81 años y conocida por su destacado trabajo en películas como The Way We Were, Yentl y A Star Is Born, compartió cómo se percató de que Siri estaba pronunciando incorrectamente su apellido. Ante esto, decidió contactar directamente al CEO de Apple, Tim Cook, para plantear su queja.

"Mi nombre no se escribe con 'z'. Es 'Strei-sand', similar a la arena ('sand', en inglés) de la playa. ¿Podría ser más simple?" recordó con humor en una entrevista con la BBC.

La estrella enfatizó su capacidad para resolver problemas y mencionó su llamada a Tim Cook, quien respondió rápidamente para corregir la pronunciación de su nombre. "¡Esa es una de las ventajas de la fama!", comentó con una sonrisa.

"Quiero divertirme más"

Además de abordar esta anécdota tecnológica, Streisand compartió su enfoque actual hacia la vida, revelando sus planes de priorizar la diversión en esta etapa. Confesó que, hasta ahora, su vida carecía de momentos verdaderamente divertidos.

"Quiero vivir la vida. Quiero subirme a la camioneta de mi marido y simplemente pasear, dar vueltas, con suerte con los niños en algún lugar cerca de nosotros, cuando vengan. Les encanta jugar con los perros, nos divertimos", ha afirmado.

En cuanto a su trabajo en la música, la estrella destacó que, para ella, crear un álbum es un proceso laborioso que implica escuchar, mezclar y revisar repetidamente. Por lo tanto, una vez que termina un proyecto, prefiere alejarse de él durante un largo periodo de tiempo, a veces décadas, antes de volver a escucharlo.

"Quiero decir, lleva tiempo. Así que, para cuando lo he acabado, no quiero volver a escucharlo nunca más, hasta quizás 25 años después", señaló.