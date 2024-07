"Ella no es 'Martha'": Richard Gadd se defendió de la demanda de Fiona Harvey, quien se identifica como la acosadora

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que Fiona Harvey, la supuesta 'Martha' de Bebé reno, demandara a Netflix por 170 millones de dólares por que insinuó que el personaje se basó en ella; el creador de la serie Richard Gadd le respondió tajantemente. En el documento que se presentó a principios de este mes en California, Harvey acusó a la plataforma de difamación, negligencia y violación a su privacidad.

Por ello, el actor escocés detalló que, sufrió acoso entre 2014 y 2017 y la serie fue "relato ficticio de mi viaje emocional a través de varias experiencias reales extremadamente traumáticas". Asimismo, añadió que esta producción se basó en una obra dramática que presentó en el Festival de Edimburgo de 2019 y que, a pesar de que sí se es sobre su vida, "es en esencia, emocionalmente verdadera, no es un relato paso a paso de los hechos y emociones que experimenté a medida que sucedían. Es ficticio y no pretende retratar hechos reales", según el documento obtenido por The Guardian.

Además, Richard Gadd agregó que no escribió Bebé reno como representación de una persona real. Ahí fue donde incluyó a Fiona Harvey donde confesó que ella no es 'Martha Scott'. "Nunca tuve la intención de que la serie identificara a ninguna persona real como Martha Scott. Es un personaje ficticio con rasgos de personalidad ficticios que son muy diferentes a los de Harvey", mencionó.

En medio de esta disputa, Netflix anunció que respaldará al también director de la serie que se encuentra entre las 10 producciones más exitosas de la plataforma en lo que va del año: "Tenemos la intención de defender este asunto enérgicamente y respaldar el derecho de Richard Gadd a contar su historia".

"Bebé reno" es una de las series más vistas en el catálogo de Netflix. Su turbulenta historia aborda la relación entre Donny Dunn (Richard Gadd), un aspirante a comediante, y Martha (Jessica Gunning), su acosadora.Fuente: AFP

La historia real detrás de Bebé reno

Bebé reno, la serie limitada de siete episodios narra la impactante experiencia vivida por Richard Gadd, quien explicó a Tudum de Netflix cómo atravesó "todo el calvario". "Al principio, todos en el bar pensaban que era gracioso tener un admirador", reveló a The Times. "Pero luego comenzó a invadir mi vida, siguiéndome, apareciendo en mis espectáculos, esperando fuera de mi casa, enviando miles de mensajes de voz y correos electrónicos".

El acoso se materializó en 41,071 correos electrónicos, 744 tweets, 106 páginas de cartas y un asombroso total de 350 horas de mensajes de voz. Los años de asedio dejaron a Gadd sufriendo de trastorno de estrés postraumático (TEPT), y como era de esperar, esta terrible experiencia comenzó a afectar su trabajo.

Hablando con el Telegraph en 2019 sobre el espectáculo unipersonal que escribió después del acoso, Richard Gadd expresó: "Fue debilitante más allá de lo imaginable. Escuchaba sus mensajes de voz y sentía que se me llenaban los ojos de lágrimas. Eran lágrimas de frustración. Un verdadero estrés mental".

