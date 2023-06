Becky G habló por primera vez tras infidelidad de su novio: "Nada es más importante que el amor propio"

Después de que Sebastian Lletget, novio de Becky G, confirmara que le fue infiel, la cantante habló por primera vez sobre esta situación. Han pasado tres meses desde que esta noticia remeció el mundo del espectáculo, sin embargo, la intérprete de ‘Sin Pijama’ decidió abrir su corazón.

“El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia”, dijo sin dar más detalle de su exprometido.

Como se recuerda, Becky G y Sebastian Lletget anunciaron su compromiso en diciembre de 2022, pero en marzo de este año, el escándalo de infidelidad salió a la luz y el futbolista argentino le pidió disculpas públicas.

“Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo”, agregó la intérprete a People En Español.

Al igual que Shakira y Karol G, Becky G también se encuentra entre “Los 50 rostros más bellos” y asegura que lo más importante es cosechar el amor propio. “El amor propio también requiere poner barreras y honrar tus propias necesidades y deseos. Se trata de escuchar tu voz interior y tomar decisiones que estén alineadas con tus valores y tus aspiraciones. Se trata de creer en ti misma, de confiar en tus instintos y perseguir lo que trae alegría y plenitud. Lo más importante es que cuando te aceptas y te amas a ti misma primero, todo lo demás cae en su lugar”.

Novio de Becky G confirmó infidelidad

Los rumores resultaron ser verdad. El prometido de Becky G, Sebastian Lletget, confirmó que sí le fue infiel a la cantante y compartió un extenso mensaje en sus redes sociales donde aseguró que perdió la confianza de su pareja.

Hasta el momento no han informado si su boda sigue en pie ya que él le pidió la mano en San Valentín de este año. Con una reveladora publicación en su cuenta de Instagram, el futbolista de Dallas FC hizo mea culpa.

“Durante las últimas semanas, en un momento que lamento profundamente, un lapsus de 10 minutos en mi juicio resultó un complot de extorsión, ya que esta persona no obtuvo lo que quiso. Ahora esto se ha convertido en un espectáculo en las redes sociales lleno de más mentiras de este acosador anónimo de Internet a quien nunca conocí, a diferencia de lo que afirman”, escribió.

Siguiendo con su mensaje, Sebastian Lletget dijo ser víctima de extorsión y, sumado con la infidelidad, le ha ocasionado un problema de salud mental por lo que estará en terapia.

“Esta última semana de caos y dolor me ha obligado a enfrentar las consecuencias de mis acciones, mis miedos y demonios del pasado. Hice terapia sin mucho entusiasmo, sabiendo que tengo una ira profundamente arraigada y problemas de salud mental que requieren el mismo compromiso y tratamiento que dedico a mi bienestar físico. He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanar”, continúa.

Al finalizar su comunicado, Sebastian Lletget se dirigió a su novia Becky G y le pidió disculpas por no saber valorarla: “Para Becky: ‘Has sido la luz de mi vida, mi fortaleza, demostrando siempre un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, hice lo contrario, lastimándote y faltándote el respeto. A la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces’”, concluyó.