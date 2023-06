Flavia Laos reveló que le fueron infiel: "Yo nunca lo fui, no soy igual"

La actriz y cantante Flavia Laos contó detalles no conocidos de su vida privada en el podcast Mala influencia, conducido por Egocéntrika. Si bien mantiene una relación estable con Austin Palao, anteriormente estuvo con Patricio Parodi y confesó que le fueron infiel.

A pesar de no dar detalles de quién fue, solo se animó a confesar cómo pasó. Al ser consultada si ella había tenido un affaire, contestó tajantemente que no. “No, nunca (...) Me han sido (infiel) sí”. Esto generó más curiosidad por que la locutora pensó que habría cobrado venganza, pero no fue así.

“Yo termino la relación y hago lo que me da la gana. No me interesa estar en una relación, invertir mi energía en esa persona para ponerle los cachos. No podría manejarme así, mucha logística”, explicó la cantante en Mala influencia, contenido exclusivo de AudioPlayer de RPP.

Por otro lado, Flavia Laos aseguró que actualmente mantiene una relación estable con Austin Palao: “Estoy en otra etapa de mi vida, estoy enamorada. Me va bien en el trabajo, tengo el apoyo, y estoy camino a internacionalizarme”.

Flavia Laos y su primer premio internacional

Con más de 4 millones de seguidores en sus redes sociales, Flavia Laos fue la única peruana nominada y ganadora en los People’s Choice Awards 2022. El contenido que viene realizando en sus plataformas le ha valido para que la consideren en la categoría ‘Influencer latina’.

Si bien compitió con nueve colegas de diferentes partes de Latinoamérica, la artista nacional confió en que el público le ayudó a llevarse los votos necesarios para traer ese premio a Perú.

“La gente está creciendo en las redes y se ha convertido en una industria. Todos somos un equipo. Mi trabajo es un sueño, es algo que siempre quise hacer. Desde chiquita me han cerrado puertas y me han dicho que no voy a lograr las cosas y ahora estoy nominada y gané en los People’s, mira tú”, comentó Flavia Laos a RPP Noticias en diciembre del año pasado.

Laos ha estado en la retina de muchos ya que inició su carrera en la televisión desde que tiene ocho años siendo protagonista de series, novelas y hasta conductora de TV. Por ello, la actriz considera que sus seguidores la han visto crecer y han estado en las buenas, malas y peores.

“Ellos saben cómo he evolucionado como persona, saben lo que he tenido que pasar para estar donde estoy. Los inspiro a seguir sus sueños, les digo que no se conformen. Lo peor que pueden hacer es no intentarlo y si lo hacen con el corazón y fracasan es parte de la vida”. "Cuando he conocido a mis fans en persona, algunos me han dicho que los inspiro y me han hecho feliz, siento que estoy haciendo bien mi trabajo”, agregó.