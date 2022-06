Belinda cubrió el tatuaje que se hizo con las iniciales de Christian Nodal. | Fuente: Instagram

Después de que Christian Nodal eliminara los tatuajes que se hizo cuando estaba con Belinda, la cantante también hizo lo mismo. Como se recuerda, la actriz se puso un corazón con las iniciales del intérprete en su tobillo izquierdo.

No obstante, decidió cubrirlo haciéndose un corazón pintado todo de negro. A pesar de que es un tatuaje sutil, prefirió dejar atrás su relación pasada para continuar adelante con su carrera y no hablar más de Nodal.

En este momento, Belinda está enfocada en su trabajo como en "Bienvenidos al Edén", una producción de Netflix en la que interpreta a África, una joven influencer que es seleccionada para participar en una fiesta situada en una isla remota.

Este no sería el único proyecto de la cantante junto con Danna Paola, pues, de concretarse la versión mexicana de "Mean Girls", ambas estarían involucradas como las protagonistas de la película, según dijo el productor Alejandro Gou en abril pasado.

Belinda descarta iniciar una nueva relación

Centrada en su carrera. La actriz y cantante Belinda aseguró que, de momento, no está en búsqueda de una relación sentimental, luego de que en febrero pasado anunciara su ruptura con el cantante de música regional mexicana, Christian Nodal.

Desde España, donde viene abriéndose camino en producciones para plataformas de 'streaming', la artista le contó al programa "Ventaneando" que de noviazgos no quiere saber nada. "Ahorita novio no está permitido, ese tema está prohibido por el momento", señaló.

Asimismo, Belinda afirmó que el hecho de que "agarre a un hombre guapo del brazo" no "significa que hay algo". Estar lejos de México y soltera no es razón para que se sienta sola, pues cuenta con la compañía de sus amigos y su mascota. "Ahorita estoy muy tranquila y quiero tener amigos. Me estoy concentrando en mi carrera, en mi trabajo y eso es mi prioridad", añadió.

En cuanto a la difícil etapa que atravesó por el fin de su romance con Christian Nodal, la cantante de "Sapito" dijo que fueron "momentos complicados" ya superados. "Ahora les puedo decir que estoy muy bien. No quiere decir que haya sido fácil, porque no todo es felicidad... Ha sido mucho trabajo, sufrimiento, dolor y así es la vida...", reflexionó.

