Belinda se contagió del nuevo coronavirus antes de poder vacunarse. | Fuente: Instagram

Belinda reveló que se enfermó COVID-19, aunque ya se encuentra superando el virus. En una cuarentena total en su casa en México, la cantante mantuvo un silencio en las redes sociales, donde normalmente confiesa a gritos su amor por su prometido, el artista de música regional Christian Nodal.

Tras varias semanas de ausencia en Instagram y Twitter, la intérprete de “Sapito” finalmente confirmó que había una razón de por medio: un cuadro de nuevo coronavirus. Antes de recibir la vacuna, se contagió y estuvo “mal” de salud, pero actualmente ya está superando la enfermedad.

“Yo todavía me tengo que vacunar. [No lo he hecho] porque me acaba de dar COVID a mí, entonces todavía no puedo vacunarme”, fue una declaración de Belinda en una entrevista para el diario Reforma que recoge el portal Quién. Asimismo, el medio mexicano indicó que la española “la pasó mal” durante esos días.

A pesar de que Belinda no ofreció más detalles sobre su estado de salud indicó, para alivio de sus seguidores, que “ya estaba de salida” de haberse infectado de COVID-19. Por otro lado, no aclaró si su novio Christian Nodal, con quien convive, también contrajo el virus; la pareja no ha emitido ningún comunicado desde las redes sociales respecto al tema.

Belinda y Christian Nodal están comprometidos

A casi un año de haber oficializado públicamente su relación sentimental, Belinda y Christian Nodal, una de las parejas más mediáticas de la música mexicana, anunciaron su compromiso de matrimonio. Ambos dieron a conocer que sonarán las campanas más pronto de lo que todos esperaban.

El primero en darlo a conocer fue el cantante del regional mexicano, quien desde su cuenta de Instagram compartió una fotografía en la que aparece besando a su novia, con una leyenda sugerente: "Damas y caballeros... Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo".

