Belinda sufre caída durante pasarela en París y sube el video: "El momento más icónico de mi vida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Belinda se tropezó y cayó durante pasarela del Paris Fashion Week de L’Oreal este lunes. | Fuente: Instagram (belindapop)

Belinda tuvo un inesperado momento en el desfile del Paris Fashion Week de L’Oreal realizado este lunes 23 de setiembre. La cantante y actriz mexicana se tropezó y cayó durante la pasarela donde desfiló como parte de la colección femenina de primavera de la semana de la moda en París junto a Heidi Klum, Kendall Jenner, Cara Delevingne, Eva Longoria y Camila Cabello, entre otras reconocidas modelos.

En la transmisión de la pasarela se vio a la popular intérprete mexicana de 35 años usando una de las colecciones de la marca Loreal París con un minivestido rojo, botas rojas a la altura de los muslos y un llamativo cinturón amarillo que bordeaba su cintura.

Al comienzo, la intérprete de ‘Ángel’ lucía muy segura caminando por la pasarela y demostrando sus dotes como modelo. Sin embargo, al llegar a la mitad de la pasarela, se tropezó y cayó de rodillas ante el grito de los asistentes que registraron el hecho en sus celulares.

Al sufrir la estrepitosa caída, Belinda recibió la ayuda de la cantante brasileña Anitta, quien estaba delante de ella por lo que retrocedió para ayudarla a pararse y completar el desfile. Seguidamente, la recordada actriz de Amigos por siempre no dudó en continuar con la pasarela llegando hasta el final y saludando con un beso a las cámaras.

Recientemente, Belinda anunció que representaría a México en el Paris Fashion Week de L’Oreal. | Fuente: Instagram (belindapop)

Belinda subió su caída a sus redes sociales y agradeció a Anitta

Lejos de avergonzarse por haberse caído, Belinda se animó a subir el video en sus redes sociales donde recibió el apoyo de sus colegas artistas como Danna Paola, La Mala Rodríguez, entre otras celebridades que le dieron su apoyo.

Asimismo, la cantante de ‘Luz sin gravedad’ agradeció a la brasileña Anitta por ayudarla a seguir en la pasarela de París. “No importa cuantas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas. Gracias, Anitta”, escribió.

Posteriormente, Belinda volvió a subir otro video bromeando sobre su caída y colocando a otra modelo que, así como ella, sufrió un tropezón en una pasarela. “El momento más icónico de mi vida, aunque jamás imaginé que sería así”, señaló la cantante colocando emoticones de risa.

“Tú siempre has sido demasiado amor”, “El verdadero me caigo, pero me levanto”, “Hasta para caerte eres hermosa”, “Eres una reina", “Siempre diva nunca indiva”, “Como toda una diosa, lo supiste manejar”, “Un tropezón no es una caída”, fueron algunos de los comentarios.

Belinda se tropezó y cayó durante el desfile del Paris Fashion Week de L’Oreal.Fuente: AFP

La cantante Anitta ayudó a la mexicana Belinda a pararse tras caer en el desfile de moda en París.Fuente: AFP

Belinda anunció su participación en el Paris Fashion Week de L’Oreal

El último domingo, la propia Belinda anunció su participación en el desfile de la firma de cosméticos L’Oreal en Paris. Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la cantante de 'Cactus y La mala' mostró su felicidad por estar en dicho evento de moda.

“Feliz de formar parte de la familia L’Oreal Paris y representar a México en un evento tan importante a nivel mundial. Mas sorpresitas mañana desde París. Lo valemos”, expresó la arista.

La semana pasada, la propia Belinda apareció en un evento en el Times Square, de Nueva York, para celebrar el aniversario de la Independencia de México el último 16 de setiembre.

“Feliz de celebrar con más de 40 mil mexicanos el día de la independencia en Times Square. Fue una noche épica que nunca olvidaré”, señaló la cantante quien lucía un pantalón y chaqueta negra estilo vaquero con un sombrero del mismo color.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis