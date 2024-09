Phillip Chu Joy se quebró al recordar a su fallecido padre y con el emotivo mensaje de su mamá en 'El Gran Chef Famosos'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Previo a conocerse quiénes serán los finalistas de El Gran Chef Famosos: La Academia, Jely Reátegui, Diana Sánchez y Phillip Chu Joy recibieron mensajes de sus seres queridos, sin embargo, quien se mostró notablemente conmovido fue el creador de contenido quien se sorprendió al ver a su mamá Christine Lanat dedicándole unas emotivas palabras.

Desde Francia, se comunicó con la producción para darle aliento a su hijo quien ha superado varios retos en el reality culinario. "Llegaste hasta aquí de la competencia, mi amor. Felicitaciones, qué buena aventura la que escogiste. A través de este programa, muy ameno y muy chistoso, la gente aprende mucho. Sigue adelante amor, vas por buen camino, ya te falta poco en esta dura competencia”, se le escuchó decir.

Phillip Chu Joy no pudo ocultar las lágrimas cuando Lanat también recordó a su fallecido esposo. "Tu papá debe estar que se ríe desde el cielo. Yo desde aquí de Francia esperando el emplatado de una deliciosa pachamanca. A la distancia, mi amor, siempre contigo. Te queremos tanto", concluyó.

Como se recuerda, el influencer de tecnología contó en entrevista con Latina que su padre murió tras una dura batalla contra el cáncer: "Por 3 años estuve yendo al hospital. Yo tenía 19 años cuando me enteré y cuando falleció, 22, y tuve que encargarme del resto (mi familia). Llegó un momento en que si nos quedamos sin ahorros tuve que empezar a trabajar de a pocos y aprecio muchas cosas en la vida por ese episodio", mencionó en aquel entonces.

Las palabras de su madre hizo que Phillip Chu Joy se conmoviera y agradeciera al El Gran Chef Famosos: La Academia por mostrar una faceta diferente. "Este programa me ha sacado totalmente de mi zona de confort, pero lo he hecho confiando en el reto. Me gustan los retos, y creo que este es uno de los más bonitos que he tenido en mi vida".

¿Phillip o Diana😱🔥? Uno de ellos ocupará el tercer puesto 🥹 #ElGranChefFamoss pic.twitter.com/rv4wbIiVhZ — El Gran Chef Famosos (@GranChefFamosos) September 22, 2024

¿Quiénes son las finalistas de El Gran Chef Famosos: La Academia?

En la reciente edición de El Gran Chef Famosos: La Academia se conoció que Jely Reátegui y Diana Sánchez son las finalistas del reality de cocina. Junto con Phillip Chu Joy tuvieron que preparar lechón crocante con papas duquesa, arroz a la provenzal y una ensalada fresca.

El plato de la actriz y la exchica reality convencieron al jurado, por lo que el influencer fue eliminado. Ahora, ambas lucharán por llevarse la olla de oro este lunes 23 de septiembre.

El Gran Chef Famosos: La Academia anunció nueva temporada

La nueva temporada de La Academia de El Gran Chef Famosos se estrenará el martes 24 de septiembre a partir de las 7:45 p.m., donde contará con 12 concursantes entre ellos, algunos protagonistas de Pituca Sin Lucas, así como un exfutbolista y actores.

Chapasa Andrés Salas Canchita Centeno Raysa Ortiz Carla Rueda Luigi Monteghirfo Alejandra Baigorria

Kukuli Morante Erick Delgado Milena Warthon Tito Vega Anthony Chávez

Podcast recomendado Junto a Iván Peña Villafana, chef de "Papas queens" conocimos las preferencias de los comensales sobre la papa peruana y cómo los conflictos sociales en el país modificaron los costos de este tubérculo y los insumos que se usan en diferentes preparaciones de la papa. Escucha aquí el programa. Leer más Conexión | programa Conociendo la ruta del sabor de la papa