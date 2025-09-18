Bella Hadid preocupa a sus seguidores tras publicar imágenes de su delicado estado de salud

La modelo, diagnosticada con la enfermedad de Lyme en 2012, compartió fotos desde un hospital sin precisar el motivo de su internamiento. Familiares y amigos la respaldaron con mensajes conmovedores.

El último miércoles, Bella Hadid generó preocupación entre sus seguidores al compartir en redes sociales una serie de imágenes en las que aparece recibiendo tratamiento médico. En las fotografías se le ve reposando en una cama de hospital y conectada a bolsas de suero.

Hadid, de 28 años, fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme en 2012, al igual que su madre, Yolanda, y su hermano menor, Anwar. En 2016, contó por primera vez a People cómo la afección complicó su carrera en el modelaje.

“Perdón por desaparecer siempre, los amo”, escribió la modelo en su reciente publicación en Instagram. En las imágenes, Hadid aparece abrazando un muñeco de crochet, comiendo pizza, contemplando un arcoíris desde la ventana de su habitación, así como compartiendo con familiares y amigos que la visitaron.

En los comentarios de esta publicación, su madre, Yolanda Hadid, la describió como una “guerrera del Lyme”, mientras que su hermana Gigi Hadid le dedicó un mensaje: “¡Te amo! Espero que pronto te sientas tan fuerte y bien como mereces”.

“Perdón por desaparecer siempre, los amo”, escribió Bella Hadid al publicar imágenes de su reciente hospitalización.Fuente: Instagram: @bellahadid

¿Qué le pasó a Bella Hadid?

La modelo estadounidense no explicó el motivo de su hospitalización. Sin embargo, en 2023 había revelado que, tras más de 100 días de tratamiento, se sentía “finalmente sana” luego de casi 15 años conviviendo con la enfermedad de Lyme, infecciones crónicas y coinfecciones.

“La pequeña yo que sufrió estaría muy orgullosa de la adulta que no se rindió conmigo misma”, expresó entonces. También agradeció a su madre por acompañarla durante todo el proceso, guardar sus historiales médicos y "creerme durante todo esto”.

Yolanda Hadid, madre de Bella, difundió fotos que muestran el difícil momento que atraviesa la modelo por su estado de salud.Fuente: Instagram: @yolanda.hadid

Bella Hadid y la enfermedad de Lyme

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana transmitida por la picadura de garrapatas infectadas con Borrelia burgdorferi. Puede afectar articulaciones, corazón y sistema nervioso.

En 2015, Yolanda Hadid reveló públicamente que tanto ella como sus hijos Bella y Anwar padecían esta condición. Durante la gala de la Global Lyme Alliance, relató lo doloroso que fue verlos enfermar y se comprometió a luchar por una cura:

“No permitiré que vivan una vida de dolor y sufrimiento. Caminaré hasta el final del mundo para encontrar la cura que les permita llevar la vida sana que se merecen”, aseguró entonces.

