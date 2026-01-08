Sobrina de Gustavo Bueno confirma regreso del actor en 'Al fondo hay sitio': "No hay persona más fuerte"

Gustavo Bueno confirmó su regreso a Al fondo hay sitio. A sus 74 años, el popular actor nacional buscará retomar su carrera en la televisión donde interpretó a diversos personajes ganándose el cariño del público peruano.

Fue su sobrina, Marialola Arispe, quien compartió una emotiva foto junto con Gustavo Bueno, quien sorprendió días atrás al reaparecer con su personaje de Don Gilberto en la duodécima temporada de la serie peruana.

En la imagen, se puede apreciar al recordado actor de La ciudad y los perros sentado en una silla de ruedas. Gustavo Bueno luce sonriente mirando a la cámara mientras es abrazado por su familiar, quien está detrás de él mostrando el afecto que le tiene.

“Me he peleado con el 2025 vaaaaaarias veces, pero no puedo dejar de agradecerle por tenerte aquí, más fuerte que nunca. Y con esa sonrisota, aunque para decir verdad, a pesar de todo, jamás la perdiste”, escribió Arispe en su post.

De igual manera, agradeció a los amigos y seguidores del actor por las muestras de cariño que le dieron. “No he escrito antes nada, porque la mochila de vez en cuando pesaba mucho, pero gracias a todos los que han sido soporte y empuje con sus llamadas, palabras, muestras de cariño”, señaló.

Seguidamente, Marialola anunció que Gustavo Bueno estará nuevamente en la televisión confirmando así su retorno a Al fondo hay sitio.

“Solo puedo decir que hay Gus para rato. Hay actor para rato, hay don Gilberto para rato. Y que la resiliencia, coraje y valentía que tiene este hombre supera cualquiera de las ficciones en la que haya participado”, sostuvo.

“Y una vez más, confirmo que no hay persona más fuerte y valiente que tú. Te quiero mucho, Gustavo Bueno. Qué orgullo ser tu sobrina. ¡Echa Muni!”, agregó.

Gustavo Bueno reapareció en Al fondo hay sitio sorprendiendo a fans

Gustavo Bueno conmovió a sus seguidores con su retorno a la serie Al fondo hay sitio. Fue el último viernes 19 de diciembre que el actor peruano reapareció con su personaje de Don Gilberto al lado de Olinda Zapallal (Nidia Bermejo) protagonizando una de las escenas más nostálgicas de la duodécima temporada.

Fue en medio de un jardín, en Charhuanca, tierra natal del personaje, que Don Gilberto aparece sentado mientras llama a su esposa, quien acomoda unas flores. “Tortolita, sé que falta mucho para las doce, pero ya tengo hambre”, exclamó.

“Todavía no está la cena”, respondió Olinda, quien lucía un vestido rojo. “Me imagino que la casa está alborotada con los preparativos para la Navidad”, mencionó Don Gilberto mientras veía como su esposa se acercaba para ofrecerle chocolate.

En seguida, la esposa de ‘Don Gil’ se ve confundida y afectada al no escuchar alguna explicación de la ausencia de su esposo por tanto tiempo. “No es fácil”, expresó el personaje de Gustavo Bueno.

"¿Por qué? Si yo soy tu esposa. Me dijiste que querías venir a tu pueblo para relajarte. Me dijiste que te ibas unos cuántos días y ya han pasado meses y yo no entiendo. Todavía sigo sin entender. Exijo que me expliques”, exclamó Olinda entre lágrimas. “Mañana lo haré”, contestó Gilberto.

“No. Me vas a contar ahora mismo”, mencionó Zapallal, quien regresó con una pequeña caja envuelta en una tela exigiendo “la verdad”. “Te juro que nunca más me vas a volver a ver”, sostuvo mientras Don Gilberto se mostraba claramente afectado.