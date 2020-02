Ben Affleck y Jennifer Garner estuvieron casados durante 10 años. | Fuente: Instagram

En una entrevista con el diario The New York Times, Ben Affleck habló sobre su vida amorosa y aseguró que se arrepiente de haberse divorciado de Jennifer Garner. El motivo por el que se separaron fue por sus problemas de alcohol que lo llevaron a ingresar varias veces a centros de rehabilitación.

Aparte de lo mal que la pasó con su salud, el actor confesó que su relación con la actriz fue una de las mejores, ya que ella siempre lo apoyó con sus problemas. La calificó de “buena madre”, pues todo lo que hace es por el bien de sus hijos.

Ben Affleck aseguró que ahora se siente mejor y quiere estar bien por ellos para que pueda disfrutar más tiempo en familia.

“El gran arrepentimiento de mi vida es este divorcio, fue mi error más grande”, dijo a The New York Times. Después de que su separación ocurrió, el director confesó que Robert Downey Jr. y Bradley Cooper lo ayudaron a que no recaiga en sus adicciones.

Por otro lado, en otras entrevistas, Jennifer Garner también aseguró lo considera el amor de su vida y no se arrepiente de haber estado con él; al contrario, fue muy feliz, ya que es un buen padre.

La pareja trató de salvar su relación yendo a terapia, y lo que le dijo el especialista es que deben pensar en sus hijos, poner el rol de padres en primer lugar para que así lleven la fiesta en paz.

Desde ese momento, Ben Affleck y Jennifer Garner han salido de vacaciones con sus hijos, van a festividades juntos, pasan Navidad en familia y más. El actor vive cerca de su expareja para poder ver más a sus pequeños y crear un ambiente armonioso.

El especialista recomendó que si tienen pareja, que no convivan en sus casas, ya que eso podría afectar la relación que tienen con los menores. Ante este pedido ni uno de los dos protestó, al contrario, aceptaron por el bien de todos.