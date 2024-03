Beyoncé lanza 'Cowboy Carter', su primer álbum de música country

El disco Act II: Cowboy Carter, que Beyoncé lanzará el 29 de marzo, marca su incursión en el country e incluye una pista titulada Flamenco, revelada en sus redes sociales. Aunque aún no ha sido publicado, el disco ya convirtió a la cantante en la primera mujer afrodescendiente en liderar el Billboard Hot 100 de EE.UU. con una canción country, gracias al sencillo Texas Hold 'Em.



El álbum, el esperado "segundo acto" de su disco Renaissance de 2022, se estrenará exactamente a la medianoche del jueves al viernes en cada territorio. De esta manera, Nueva Zelanda será el primer país en tener acceso a las canciones, seguido de Australia una hora después, según han informado a EFE desde la discográfica Sony.



Junto a las canciones ya presentadas de este nuevo álbum, 16 Carriages y Texas Hold 'Em, en la imagen publicada en su cuenta de Instagram aparecen títulos como Flamenco, American Requiem, Blackbird, Protector, My Rose, Jolene, Daughter, Oh Louisiana, Sweet Honey Buckin, Alligator Tears, Spaghetti, Amen y Just for Fun, entre otros.

¿Por qué Beyoncé incursiona en el country?

A pesar del éxito que ya goza con el disco, Beyoncé ha explicado que este álbum nació de una experiencia en la que no se sintió "bienvenida", lo que la llevó a adentrarse más en la historia de la música country. Asegura que las críticas recibidas la impulsaron a superar esas limitaciones, convirtiendo el disco en el resultado de un desafío personal.



También ha dicho que espera que en unos años la raza de un artista en relación a los géneros musicales sea "irrelevante". Además, ha adelantado que el álbum guarda algunas sorpresas y que ha colaborado con artistas brillantes a quienes respeta profundamente. "Espero que puedan escuchar mi corazón y mi alma y todo el amor y la pasión que he vertido en cada detalle y en cada sonido".

¿Cómo será Act II: Cowboy Carter?

Los fanáticos de Beyoncé no tuvieron que esperar mucho para escuchar un adelanto del nuevo proyecto de la cantante que promete "romper Internet". Poco después del anuncio en el Super Bowl 2024, dos sencillos inéditos, Texas Hold 'Em y 16 Carriages, aparecieron en servicios de streaming.



Texas Hold 'Em se compone principalmente de guitarras acústicas, bombo y voces. Por otro lado, 16 Carriages presenta un estilo country en los versos, pero se transforma en un arreglo épico y orquestal en los coros. Ambas canciones cuentan con la contribución del productor Raphael Saadiq, reconocido por éxitos como How Does It Feel? de D'Angelo.

Beyoncé ha compartido en redes sociales varias imágenes que muestran su nueva faceta dentro del country.Fuente: Instagram: @beyonce

Algunos de los nuevos temas de Beyoncé son 'Texas Hold 'Em' y '16 Carriages'.Fuente: Instagram: @beyonce

Beyoncé incursionó en el country con la canción 'Daddy Lessons', de su álbum Lemonade de 2016, una colaboración con las Chicks.Fuente: Instagram: @beyonce

