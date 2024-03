Taylor Swift revela nueva versión de su álbum con canción adicional titulada 'The Black Dog'

Taylor Swift anunció la cuarta versión de su nuevo disco, titulado The Tortured Poets Department, que será lanzado el 19 de abril. Con este anuncio, la artista concluyó este innovador proceso de lanzamiento, el cual incluye en cada versión una canción extra exclusiva.



En esta ocasión, el tema extra es The Black Bog, el cual se incluirá en la cuarta versión del álbum. Este tema ya está disponible para reservar en la web oficial de la cantante y estará disponible hasta las 8 p.m. del próximo miércoles o hasta agotar el stock.



Durante la ceremonia de los Premios Grammy 2024, mientras recibía el premio a mejor álbum del año por Midnights, Swift anunció el lanzamiento de su nuevo trabajo, The Tortured Poets Department, sin especificar las canciones que incluiría.



Al día siguiente, publicó en su cuenta de Instagram la versión The Manuscript, que incluye esta canción como tema extra. Esta versión sigue disponible en la web oficial de la cantante.



Solo diez días más tarde, comunicaba una nueva edición por tiempo limitado con The Bolter como pista extra. Luego, el 23 de febrero, lanzó The Albatross, incluida en otra edición del disco, también limitada en el tiempo.

El extraordinario año de Taylor Swift

El 2023 ha sido un año lleno de grandes sorpresas y alegrías para Taylor Swift, desde el inicio de una exitosa gira internacional hasta el relanzamiento de dos álbumes y su destacado paso por el cine.



Swift ha sido elegida como Persona del Año 2023 por la revista Time, ha ganado dos Premios Grammy en febrero y ha continuado con su gira de conciertos, titulada The Eras Tour, con entradas agotadas.



Además, ha consolidado su relación con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Swift lo acompañó durante el partido que definió la victoria de los Chiefs en el Super Bowl 2024 en Las Vegas, a pesar de haberse encontrado horas antes en Japón para cumplir con un concierto.

¿Por qué investigan al padre de Taylor Swift por una supuesta agresión?

Taylor Swift se encuentra en medio de un incidente polémico que ha llamado la atención de los medios internacionales. Según informes de la Policía de Nueva Gales del Sur en Australia, están investigando un presunto altercado ocurrido en el muelle de Neutral Bay, en Sídney, donde un hombre de 71 años habría agredido a otro de 51 años.



Aunque inicialmente no se revelaron las identidades de los involucrados por parte de las autoridades, los medios locales señalaron a Scott Swift, padre de la artista, como el presunto agresor. El incidente habría ocurrido después de que Taylor Swift desembarcara de un yate acompañada por su equipo de seguridad.

