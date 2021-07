La mansión de Beyoncé y Jay-Z sufrió un incendio presuntamente provocado. | Fuente: EFE

La mansión que le pertenece a Beyoncé y Jay-Z sufrió un incendio en la noche del miércoles pasado. Este inmueble ubicado en el lujoso barrio Garden District en Nueva Orleans (Los Ángeles) requirió la ayuda de 22 bomberos para poder apagar el fuego.

Una persona dio aviso a las autoridades tras ver a un sospechoso en la casa, así que cuando llegaron, en dos horas pudieron apagar las llamas de este espacio que está valorizado en 2 millones de dólares.

"Si no hubieran llegado allí cuando lo hicieron, podría haber sido mucho peor. Es una casa histórica", dijo un portavoz de los bomberos a The New York Post. La mansión de Beyoncé y Jay-Z fue comprada en el 2015 y es administrada por la madre de la cantante.

Este lugar tiene siete cuartos, ocho baños y dos accesos donde en su interior existe otra casa principal con tres apartamentos. Hasta el momento no hay más detalle de lo sucedido, solo que la familia no estaba en el lugar cuando sucedieron los hechos.

Beyoncé compró una iglesia en el mismo barrio

La cantante estadounidense Beyoncé invirtió parte de su fortuna en una iglesia ubicada en Garden District, Nueva Orleans.

Según informa Infobae, la diva de la música compró el edificio de casi 700 metros cuadrados, construida hace más de 100 años. Esta iglesia se encontraba en desuso tras el fallecimiento del pastor que regía el establecimiento.

Este edificio se encuentra ubicado muy cerca de la vivienda de su hermana Solange Knowles, aunque se desconoce cuál será el uso que la cantante le dará a esta propiedad. Las leyes locales indican que lo podría convertir en una vivienda.

Este lugar se encontraba a la venta a través de un conocido sitio inmobiliario de lujo y tenía un precio de 850 mil dólares, aunque no se ha revelado exactamente cuánto pagó Beyoncé, quien lo adquirió mediante un fideicomiso.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.