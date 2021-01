El rapero Jay-Z, esposo de Beyoncé, creó un fondo de inversión para las pequeñas empresas del sector del cannabis. | Fuente: AFP

El rapero y productor Jay-Z, esposo de Beyoncé, creó un fondo de inversión de US$ 10 millones para reforzar a pequeñas empresas del sector del cannabis pertenecientes a afroestadounidenses o a compañías gestionadas por minorías.

Shawn Carter, mejor conocido como Jay-Z, quiere convertirse en un nombre de referencia de la industria legal de la marihuana en Estados Unidos, y pudo constituir este instrumento de capital de riesgo tras adquirir en diciembre una plataforma de venta directa a los consumidores en California, Caliva, y un productor de cannabis, Left Coast.

"Con un objetivo inicial de US$ 10 millones de financiamiento y una contribución anual de al menos 2% de los beneficios netos, estamos enfocados en la diversificación del liderazgo comercial y la fuerza laboral" entre las minorías, señaló en un comunicado la empresa matriz, The Parent Company (ex Subversive Capital).

The Parent Company (TPCO), ahora una compañía de adquisición con propósito especial (SPAC, por sus siglas en inglés), un vehículo destinado a obtener fondos en la bolsa, se cotiza en una plataforma financiera canadiense, la NEO Exchange. La cantante Rihanna también se encuentra entre los inversores.

La firma se compromete a invertir el 2% de sus ingresos cada año en este nuevo "Fondo de Inversión para la Equidad Social", creado por el rapero.

En su juventud, Jay-Z vendió drogas en el complejo de viviendas sociales Marcy Houses en Brooklyn. Irónicamente, el rapero luego ingresó al negocio de la marihuana en California, donde la compra y consumo es legal para uso recreativo.

El esposo de Beyoncé ha sido un activista por la reforma del sistema de justicia de Estados Unidos.

Así, el primer multimillonario del hip-hop, con una fortuna estimada en US$ 1.000 millones, se unió a otras celebridades como Snoop Dogg, Whoopi Goldberg, Willie Nelson y Martha Stewart que decidieron apostar por la industria del cannabis. (AFP)