La artista Billie Eilish cumplió 18 años y votará por primera vez el próximo 3 de noviembre en las elecciones presidencial de Estados Unidos. | Fuente: AFP

Billie Eilish cumplió la edad legal para votar en las elecciones primarias demócratas de Estados Unidos. En esa misma línea, la cantante de 18 años pidió a todos sus seguidores que también ejerzan su deber ciudadano este martes 3 de marzo. Esta fecha es calificada como "Supermartes".

La intérprete de “bad guy” publicó un video en Twitter, donde indicaba un enlace para que los estadounidenses mayores de 18 años se registren para votar en las elecciones primarias. De esta forma, el ícono de los centennials pidió a todos los jóvenes, a quienes también recientemente han cumplido la edad para votar, que lo hagan.

“Hola, chicos. Aquí Billie. Hoy es ‘Super Tuesday’ y muchos de ustedes votarán por primera vez. Tienen que asegurarse de registrarse o pre registrarse para votar. Puede acceder a este enlace para tener la certeza de registrarte y obtener la información que necesitan. Háganlo”, dijo Billie Eilish a los jóvenes en redes sociales.

La joven artista se ha convertido en una celebridad en Norteamérica e incluso ha logrado presentarse en prestigiosas ceremonias como los Oscar o Grammy. Por lo tanto, su alcance puede llegar a ser aún mayor entre los jóvenes de su edad.

LA ARTISTA CENTENNIAL

Billie Eilish fue galardonada con cuatro premios Grammy por su álbum "When We Fall Asleep, Where Do We Go?", el cual produjo junto a su hermano Finneas. Así también la cantante estadounidense trabajó nuevamente con él en el tema principal de la película de James Bond, que se titulará "No Time To Die".

Sin embargo, su vida no son solo éxitos, gira o la admiración de todos sus fanáticos. La joven artista ha sido sincera sobre su salud mental, y cómo la abrumadora fama ha afectado su espacio personal durante estos últimos años.

“Cuando la gente me pregunta qué le diría a alguien que busca consejos sobre salud mental, lo único que puedo decir es paciencia. Tuve paciencia conmigo misma. No tomé ese último paso. Esperé. Las cosas se esfumaron”, contó hace unas semanas a Vogue.