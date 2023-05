Billie Eilish y Jesse Rutherford dieron fin a su relación: "No fue por infidelidad"

Después de hacer pública su relación en la gala Art+Film del LACMA el año pasado, Billie Eilish y el cantante Jesse Rutherford decidieron terminar su romance a poco menos de un año.

De acuerdo con el representante de la artista, la pareja tomó caminos por separado y descartó que su ruptura se deba a una tercera persona como se estuvo especulando.

"Podemos confirmar que Billie y Jesse se separaron amistosamente y siguen siendo buenos amigos. Todos los rumores de infidelidad son falsos. Ambos están actualmente solteros", se lee en el comunicado compartido por la CNN.

Como se recuerda, Billie Eilish y Jesse Rutherford fueron vistos besándose en un restaurante en Los Ángeles en octubre de 2022. En ese momento no habían confirmado su relación, pero tiempo después sí tras aparecer en la alfombra roja de la mencionada gala.

Billie Eilish apareció en un corto animado de 'Los Simpsons'

'Los Simpsons' se caracterizan por tener invitados de lujo en sus episodios. Esta vez, quien apareció con la familia más popular de los dibujos animados fue la cantante Billie Eilish, pero no en un capítulo del programa, sino en un corto titulado 'When Billie Met Lisa' ('Cuando Billie conoció a Lisa'), que se transmite exclusivamente por la plataforma de streaming Disney Plus.

Así lo hizo saber la misma cantante, a través de una historia en su cuenta de Instagram. En el corto también apareció el hermano y compañero musical de Billie, Finneas O’Connell.

Según informó Variety, la historia comienza cuando Lisa Simpson busca un lugar donde poder practicar su instrumento favorito: el saxofón. Billie y Finneas se entrarán con ella y la invitarán a tocar juntos.

Recordemos que meses atrás, Homero Simpson protagonizó el video de 'Te deseo lo mejor' del cantante urbano Bad Bunny.