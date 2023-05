¿Kendall Jenner ignoró a Bad Bunny? La modelo dejó hablando solo al cantante en pleno juego de la NBA

Durante el último mes, Kendall Jenner y Bad Bunny han acaparado las portadas de los medios después de las especulaciones sobre un posible tomance entre la modelo y el cantante puertorriqueño.

A pesar de no haber hecho oficial su supuesta relación, se han dejado ver juntos en diferentes citas como paseos a caballo, cenas en restaurantes y el último que fue su asistencia a los Play Offs de la NBA donde se enfrentaron los Lakers y los Warrios.

Este encuentro dio mucho de qué hablar ya que, de acuerdo con los videos y las imágenes del juego, Kendall Jenner hizo que Bad Bunny pase un momento incómodo. Mientras la modelo va caminando, el intérprete la llama por su nombre reiteradas veces y ella no le presta atención. Al final, mostró su decepción al no ser escuchado y la sigue.

Los videos han inundado las redes sociales y muchos fanáticos del puertorriqueño le aconsejaron: “Sal de ahí”, “Se nota que no está interesada”, “No te presta atención”’, etc.

Hasta el momento, Bad Bunny no ha emitido ningún comentario sobre lo sucedido con la modelo. ¿Seguirán teniendo citas?

Kendall Jenner y Bad Bunny asistieron a un juego de básquet dondo el cantante vivió un momento incómodo.Fuente: AFP

La primera cita de Bad Bunny y Kendall Jenner

En febrero de este año, Bad Bunny y Kendall Jenner fueron captados protagonizando escenas comprometedoras en un club privado de Los Ángeles, desatando fuertes rumores de un nuevo romance. Según TMZ, ambos estuvieron en la pista de baile, y entre canciones, aprovechaban para acercarse más. Envueltos por el momento, las celebridades se besaron en varias oportunidades.

El último fin de semana, la estrella de las 'Kardashians', de 27 años, y el intérprete de 'Tití me preguntó', de 28, fueron vistos nuevamente en un restaurante de Beverly Hills. Según The Grosby Group, la supuesta pareja no habría estado sola, pues al sitio también llegaron Justin Bieber y su esposa Hailey, quienes son buenos amigos de Kendall.

Según los reportes del portal, el popular 'Conejo malo' llegó a la cita un poco más tarde que Kendall Jenner, por lo que la empresaria ya se encontraba esperando al puertorriqueño en las instalaciones del exclusivo establecimiento. Bad Bunny llegó custodiado por un numeroso equipo de seguridad que lo acompañó en todo momento.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, no quiso posar para las cámaras y se dispuso a seguir a sus guardaespaldas que lo guiaron hasta donde ya lo esperaban. La cita habría durado alrededor de dos horas y fue el intérprete puertorriqueño el que abandonó primero el lugar.

Kendall salió seis minutos después que el artista. Al igual que él, en un momento trató de cubrirse de las cámaras y de las preguntas de la prensa. Para intentar resguardar la privacidad de la modelo, su seguridad utilizó sombrillas.