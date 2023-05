BTS: presunta acosadora amenaza de muerte a Jungkook en redes sociales

Jungkook, uno de los siete integrantes de la agrupación BTS, alarmó a sus seguidores luego de recibir amenazas de muerte por redes sociales. Según El Heraldo, los mensajes que advierten atentar contra su vida serían de una "sasaeng", palabra coreana para denominar a los fanáticos que cruzan los límites de la privacidad de las celebridades.

El calvario del astro del k-pop comenzó cuando, a través de la plataforma Weverse, denunció que desconocidos le estuvieron enviando comida a su domicilio, la misma que rechazó en varias ocasiones. Además de exigir el cese de este comportamiento, el surcoreano advirtió que procedería legalmente si este hecho se repetía.

"Por favor, no envíes comida a domicilio. Incluso si lo hacen, no lo comeré. Les agradezco el detalle, pero yo puedo alimentarme bien por mi cuenta. Por favor, este es un pedido sincero. Si llega un delivery más a casa, voy a investigar usando el recibo, el número de orden y tomaré acciones contra esta persona. Por favor, deténganse", publicó.

Tras el pedido, una frase intimidante llamó la atención de los seguidores del artista: "Sé bueno cuando yo sea bueno contigo". Días después, y a través de Instagram, llegaron las amenazas y los calificativos de grueso calibre; esta cuenta estaría vinculada con la misma usuaria que respondió inicialmente a Jungkook. No obstante, hasta el momento esto no ha sido corroborado.

En tanto, algunos fanáticos han hecho una serie de denuncias para cerrar la cuenta, también hicieron llegar correos a la agencia BigHit para que tome acciones legales, pues muchos expresaron su preocupación por la seguridad del cantante.

La persona que le mando comida a Jungkook sigue con sus amenazas en Instagram, Porfavor manden correos a la empresa.

No importa si jungkook tiene mucha seguridad o etc.. Ustedes ayuden. pic.twitter.com/kC0SMQhlkN — Kooktwii (@kooktwii) May 14, 2023

BTS: ¿cuáles son los motivos de la separación de la agrupación coreana?

Tras el anuncio de la separación temporal de BTS, no solo su ARMY ha quedado en shock, el mundo de la música ha sido también tomado por sorpresa. A raíz de ello, vale preguntarse por las razones que motivaron la separación del septeto coreano compuesto por J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga y V.

El anuncio se dio en junio de 2022 durante su cena anual, denominada FESTA. Allí, Jimin señaló que no estaban pasando por su mejor momento como grupo, y que la decisión es la mejor si quieren seguir cumpliendo con sus fans.

“Creo que ahora estamos empezando a pensar en qué tipo de artistas queremos que nuestros fans recuerden… estamos pasando por una mala racha en este momento, estamos tratando de encontrar nuestra identidad... Nuestros fans nos conocen y nosotros nos conocemos”, expresó Jimin de 26 años.

Los integrantes de BTS se enfocarán en sus carreras solistas

Durante el anuncio de BTS, RM tomó la palabra y señaló que deben aceptar que han cambiado, sobre todo tras la salida de sus últimas producciones: “Para mí, era como si el grupo BTS estuviera a mi alcance hasta 'On' y 'Dynamite', pero después de 'Butter' y 'Permission to Dance', ya no sabía qué tipo de grupo éramos”, confesó.

RM también manifestó que el agitado mundo del K-Pop (pop coreano) somete a los artistas a un ritmo que no les da el tiempo suficiente para madurar. “Así que necesito pensar y tener algo de tiempo a solas y luego esos pensamientos pueden madurar y convertirse en algo exclusivamente mío”, comentó.