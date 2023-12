Brad Pitt cumple 60 años con un físico impecable, el éxito en Hollywood y un divorcio escandaloso

Brad Pitt celebra su 60 cumpleaños, luciendo una impresionante forma física y consolidándose sólidamente en la élite de Hollywood. Sin embargo, su vida personal sigue siendo objeto de atención debido al enrevesado proceso de divorcio con Angelina Jolie, quien ha formulado acusaciones impactantes en su contra.

Originario en Oklahoma, hijo de un empresario y una conserje, Pitt se trasladó a Misuri con su familia antes de tomar la decisión de incursionar en el cine, aunque estuvo a punto de especializarse en Periodismo y Publicidad. A los 24 años, se mudó a Los Ángeles con el objetivo de abrirse paso en la industria del entretenimiento.

¿Cómo empezó Brad Pitt?

Aunque su primera oportunidad llegó con la serie Dallas en 1987, fue su participación en Thelma & Louise en 1991 la que lo catapultó a la fama. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por una serie de éxitos, colaborando con destacados directores y sobresaliendo en géneros que van más allá del cine romántico.

A pesar de ser nombrado el "hombre más guapo del mundo" por People en 1995 y 2000, Pitt optó por roles en dramas, películas de acción y suspenso, distanciándose del estereotipo de galán convencional. A los treinta años, ya era considerado uno de los actores más versátiles de su generación, con nominaciones al Oscar por películas como Twelve Monkeys en 1995.

El reconocimiento de la crítica y su legión de fans hicieron que su fama se disparara con cintas como Seven Years in Tibet en 1997 y llegó a cobrar casi 20 millones de dólares por Meet Joe Black en 1998, dirigida por Martin Brest. Con la llegada del nuevo milenio, estrenó la taquillera Fight Club en 1999 y comenzó la colaboración con George Clooney en la saga Ocean's en 2001.

Éxito en el cine, problemas en el corazón

Su vida amorosa ha estado bajo escrutinio, desde su matrimonio con Jennifer Aniston hasta su relación con Angelina Jolie. El término Brangelina surgió durante el rodaje de Mr. & Mrs. Smith en 2004, marcando una época en la que Pitt se convirtió en padre de seis hijos y recibió dos nominaciones al Oscar por The Curious Case of Benjamin Button en 2008 y Moneyball en 2011, por la que además fue candidato como productor en la categoría de Mejor Película.

Para entonces, Brad Pitt ya dedicaba considerable tiempo a la producción, faceta que le valió el reconocimiento con una estatuilla dorada gracias a su participación en 12 Years a Slave (2013). Cuatro años más tarde, logra nuevamente el triunfo en los premios Oscar, esta vez por su papel secundario en Once Upon a Time in Hollywood.

A pesar de su tumultuosa separación con Jolie en 2016, la batalla legal por la custodia de sus hijos y la propiedad de la bodega Miraval en Francia de 500 hectáreas continúa. Un incidente en 2016, donde se alegó que Pitt agredió a sus hijos y a Jolie durante un vuelo, sigue siendo un tema clave en la disputa legal, aunque fue investigado por el FBI en 2016 y no se presentaron cargos.

En este momento de su vida, Brad Pitt, al cumplir los 60 años, celebra su aniversario con una compañía especial: Inés de Ramón, la diseñadora de joyas que se ha convertido en su primera pareja conocida después de su divorcio con Angelina Jolie. Mientras aguarda la resolución judicial, Pitt centra su atención en la expansión de su imperio, liderando el elenco de la película Babylon en 2022 y actualmente inmerso en la producción de 'Beetlejuice 2.