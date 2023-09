Angelina Jolie se sincera sobre su divorcio con Brad Pitt: "He tenido mucho que sanar"

Angelina Jolie contó detalles desconocidos de su mediático divorcio con Brad Pitt y de cómo esto afectó a sus hijos Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox y Vivienne. A pesar del desafortunado episodio para los menores, la estrella de Hollywood dijo que ellos se convirtieron en el gran soporte de su vida.

"Mis hijos me salvaron, evitaron que mi cabeza fuera a lugares más oscuros. Ahora solo quiero vivir para ellos, mis hijos son mejores que yo, porque uno quiere que así lo sean", declaró en una entrevista a Vogue.

La protagonista de Maléfica recordó cómo su vida cotidiana se transformó por completo cuando su matrimonio con Brad Pitt llegó a su fin. También reveló su lucha personal por encontrar su verdadera identidad después de una década en la que no se sintió auténtica.

"Todavía estoy intentando entender quién soy a mis 48 años. Por diez años no me sentí yo misma, pero no quiero explayarme demasiado sobre eso... Después de todo lo que pasé, salí lastimada, y me costó estar lo suficientemente fuerte, me encontraba muy vulnerable", expresó.

La entrevista profundizó en cómo Angelina Jolie y sus hijos tuvieron que emprender un proceso de sanación para encontrar estabilidad emocional después de los desafíos que enfrentaron. "Todavía estamos encontrando nuestro equilibrio", añadió.

¿Cómo nació y cómo terminó el noviazgo entre Brad Pitt y Angelina Jolie?

La relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt comenzó en el set de la película Sr. y Sra. Smith, un momento que causó un gran revuelo mediático debido a que el actor estaba casado en ese momento con Jennifer Aniston.

Pitt y Aniston se separaron en 2005, y él aseguró que jamás le fue infiel. Poco tiempo después, fue visto con Angelina Jolie y Maddox, el primer hijo adoptado por Jolie tras su divorcio de Billy Bob Thornton.

La pareja finalmente se casó en 2014, pero dos años después, Angelina Jolie solicitó el divorcio tras un incidente a bordo de un avión en el que Pitt habría tenido un comportamiento agresivo.

Brad Pitt y Angelina Jolie en disputa por Miraval

Con respecto al Miraval, Jolie demandó a Brad Pitt por 350 millones de dólares por daños y perjuicio al “saquear” los viñedos. Según documentos difundidos por CNN, la actriz, por medio de su antigua sociedad de inversiones ‘Nouvel’, acusó a su expareja de tomar control de Cháteau Miraval “desvalijando” sus activos para apoderarse de los viñedos.

“(Brad) Pitt malgastó los activos de la empresa, gastando millones en proyectos de vanidad, incluyendo más de un millón de dólares en renovaciones de la piscina, construyendo y reconstruyendo una escalera cuatro veces, y gastando millones en restaurar un estudio de grabación”, se lee en los documentos presentados el último 10 de julio.

La asociación de Jolie calificó a Pitt como un “niño petulante” al mostrar su negativa de ver como socio, del Chateau Miraval, al Tenute del Mondo, una filial de Stoli Gouo, propiedad del multimillonario ruso Yuri Scheffler, quien compró parte del viñedo a la empresaria por 67 millones de dólares.