Parece que Brad Pitt se quiere tomar un descanso laboral después de ganar el Oscar. | Fuente: AFP

Brad Pitt consiguió su primer Oscar por su actuación en "Once Upon a Time in Hollywood", demostrando el buen momento laboral que vive. Sin embargo, el ícono de Hollywood parece tener planes de descanso tras su victoria.

Luego de que la prensa le preguntara en varias ocasiones si estaba teniendo "el mejor momento de su vida ahora", el actor aclaró. "Espero que no. Espero que me pasen otras cosas. Pero ha sido realmente especial. Y de nuevo, es una industria que amo, y los amigos que he hecho durante 30 años significan mucho para mí", comentó al terminar la ceremonia.

Luego, Brad Pitt dio a entender que se tomará un descanso: "Siento la responsabilidad de eso más que nada, más que de una vuelta victoriosa. Ahora mismo creo que es hora de desaparecer por un tiempo y volver a hacer otras cosas", señaló el intérprete, de 56 años.

Si bien no especificó qué otras cosas hará a partir de ahora, el año pasado le resultó muy bueno a nivel profesional. En 2019, no solo trabajó con Quentin Tarantino en "Once Upon a Time in Hollywood" ─trabajo por el que también se llevó el Globo de Oro, el BAFTA y SAG Award─ sino que también protagonizó "Ad Astra".

Leonardo DiCaprio felicita a Brad Pitt tras ganar el Oscar, | Fuente: AFP

Él lleva más de 30 años en la industria de Hollywood como actor y productor. Antes de ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto, recogió un premio de la Academia en calidad de productor por "12 años de esclavitud".

EL DISCURSO

Al subir a aceptar su galardón, Brad Pitt brindó un emotivo discurso dedicado a sus seis hijos. "Esto es para mis hijos que motivan todo lo que hago. Para mis hijos, los adoro”, aseguró dejando atrás las supuestas rencillas que tiene con su hijo Maddox.

También tuvo tiempo para mandarle un mensaje a su compañero y amigo, Leonardo DiCaprio. "Podemos ir a tomarnos unos cócteles unos días, con unas buenas vistas”, dijo.