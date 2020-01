Brad Pitt y Angelina Jolie. | Fuente: AFP

Las estrellas de Hollywood, Brad Pitt y Angelina Jolie volverán a trabajar juntos ya que han decidido ser parte de un millonario negocio.

Brad Pitt y Angelina Jolie poseen una bodega francesa de nombre Chateau Miraval y ya preparan todo para el lanzamiento de su nuevo vino rosado. Los actores tienen una sociedad desde el 2012 y vienen preparando este licor con su socio Marc Perrin.

De acuerdo a la revista Vogue, Perrin comentó que el nuevo vino rosado está elaborado a partir de una porción de uva prensada, que cuando más tiempo estén en contacto con las semillas y pieles adquirirá una tonalidad más oscura.

Cabe anotar que esta no es la primera bebida alcohólica que Brad Pitt y Angelina Jolie lanzan al mercado. Hace ocho años lanzaron su primer vino afrutado, cuyas primeras 6,000 botellas fueron vendidas a US$136 cada una y se llegaron a comercializar más de 100,000 de estas.

Lo que llama la atención es que los actores de Hollywood se vuelvan a juntar por el negocio de una bebida alcohólica, luego que su matrimonio acabara debido al alcoholismo de Brad Pitt

BRAD PITT Y JENNIFER ANISTON

Durante la ceremonia de los SAG Awards 2020, Brad Pitt y Jennifer Aniston se volvieron a ver cara a cara. Escena que sin duda era una de las más esperadas por los seguidores de Hollywood.



Ambos intérpretes consiguieron un premio en la ceremonia -por sus papeles en "Once Upon a Time in Hollywood" y "The Morning Show" respectivamente- y, después de ello, se dio el encuentro.

Cuando Brad Pitt recibió su galardón, Aniston aplaudió fuertemente, pero todo sucedió en el backstage de los SAG Awards 2020, luego que el actor vio el discurso de Jennifer Aniston a través de la televisión, según citó el portal E! News.

Minutos después, los dos se reencontraron en la sala de prensa y Pitt llamó la atención de Aniston tomándola del brazo, para luego darse un abrazo. El momento fue retratado y ya se ha viralizado en todas las redes sociales.

La pareja estuvo casada del 2000 al 2005 en medio de rumores de infidelidad por parte de Brad Pitt. Actualmente, ambos se encuentran solteros.