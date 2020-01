Así fue el reencuentro entre Brad Pitt y Jennifer Aniston. | Fuente: AFP

¡Por fin sucedió! Durante toda la temporada de premios se estuvo esperando el reencuentro de los exesposos Brad Pitt y Jennifer Aniston y se hizo realidad durante el SAG Awards 2020.



Ambos intérpretes consiguieron un premio en la ceremonia ─por sus papeles en "Once Upon a Time in Hollywood" y "The Morning Show" respectivamente─ y, después de ello, se dio la reunión que todos estaban esperando.

Todo sucedió en el backstage del SAG Awards 2020, en la sala de prensa. Brad Pitt fue el primer que llegó allí y vio el discurso de Jennifer Aniston a través de la televisión. "Oh, guau", se escuchó que dijo según el portal E! News. Previamente, cuando él ganó su galardón; ella aplaudió fuertemente.

Minutos después, los dos se reencontraron en la sala de prensa. ¿Sería coincidencia o no? Por el momento, es un misterio; pero sus fotos juntos ya han quedado grabadas en nuestras memorias y circulan por todo Internet.

Después de que los dos ganaran premios, Brad Pitt y Jennifer Aniston se encontraron en el backstage. | Fuente: AFP

Jennifer Aniston y Brad Pitt estuvieron casados del 2000 al 2005. | Fuente: AFP

Según las imágenes, fue Pitt el que llamó la atención de Aniston, tomándola del brazo, para luego darse un abrazo. La pareja estuvo casada del 2000 al 2005 en medio de rumores de infidelidad por parte de él. Actualmente, ambos se encuentran solteros.

SOLIDARIDAD CON SANDLER

Durante su discurso en los SAG Awards 2020, Jennifer Aniston mostró su solidaridad con Adam Sandler quien dijo no "recibir amor" de la Academia al quedar fuera de las nominaciones del Oscar 2020. "¡Adam Sandler! Tu interpretación es extraordinaria y tu magia es real", recalcó.

¿TIENE PERFIL EN TINDER?

Cuando Brad Pitt subió a recibir su estatuilla a Mejor Actor de Reparto en Cine por “Once Upon a Time in Hollywood”, decidió dar un divertido discurso. "Agregaré esto a mi perfil de Tinder", dijo arrancando la risa de los asistentes.