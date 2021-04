Britney Spears: La cantante declarará abiertamente ante un juez sobre su tutela legal. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Valerie Macon

El abogado de Britney Spears, Samuel Inghman, reveló que la cantante solicitó intervenir en la Corte Superior de Los Ángeles en una audiencia sobre la tutela legal en la cual su padre controla su vida y carrera desde los 13 años.

De acuerdo con el letrado, la intérprete de "Toxic" indicó que desde el 10 de mayo del 2019, la 'Princesa del Pop' no ha podido dar su declaración abiertamente ya que todo se llevó a cabo a puerta cerrada.

Hasta el momento se desconoce si la audiencia se organizará bajo el mismo hermetismo y cuáles son las peticiones que expondrá la cantante en su intervención.

Medio centenar de seguidores de Britney Spears se reunieron frente a los juzgados de Los Ángeles con pancartas en apoyo y mensajes que calificaban de esclavitud la tutela legal por la que el padre de la artista controla todos los bienes y decisiones de su hija.

La tutoría legal de Britney Spears

A principios de año, la corte estipuló que el padre, James Spears, no sería el único tutor legal y debe compartir todas las decisiones con un fondo de inversión elegido por Spears.

La decisión llegó después de que el equipo legal de la artista expresara su "fuerte oposición" a que su padre continúe ejerciendo el control total sobre su vida.

"No es ningún secreto que mi cliente (Britney Spears) no quiere a su padre como cotutor, pero reconocemos que es un tema aparte", indicó el abogado.

Por su parte, la abogada del progenitor, Vivian Lee Thoreen, aseguró que su voluntad es terminar con la tutela legal en cuanto se den las condiciones. "Si quiere terminarla, puede registrar una petición", consideró en una entrevista con la CNN.

"No volverá a actuar"

Britney Spears, actualmente de 39 años, accedió a que su padre se convirtiera en su tutor legal en 2008, un periodo marcado por un comportamiento errático en el que fue ingresada en un psiquiátrico y perdió la custodia de sus hijos.

Tiempo después la artista se rehabilitó, lanzó nuevos discos al mercado y protagonizó uno de los espectáculos más vistos de Las Vegas, pero la tutela nunca fue revocada.

Britney Spears ha dicho que "no volverá a actuar" hasta que su padre abandone esa figura legal, puesta en entredicho por miles de seguidores de Spears que se manifiestan periódicamente con el lema "#FreeBritney" (Libertad para Britney) y cuyo interés mediático aumentó tras el estreno del documental "Framing Britney", elaborado por The New York Times. (Con información de EFE)

