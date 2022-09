Los hijos de Britney Spears revelán cómo es la relación que tienen con su madre. | Fuente: Instagram | Brtiney Spears

La vida de Britney Spears parecía haber vuelto a la normalidad tras los escándalos que protagonizó durante los últimos años. La polémica reciente fue el famoso juicio que enfrentó para poner fin a la tutela de su padre.

Hace poco, la cantante contrajo matrimonio con su actual pareja, Sam Asghari. Sin embargo, a pesar de las buenas noticias, poco después tuvo que anunciar que había perdido al bebé que ambos esperaban.

Britney Spears ya tuvo dos hijos con su exesposo, Kevin Federline, con el que estuvo casada entre 2004 y 2007. Pero la relación con Preston, de 16 años, y Jayden, de 15, nunca ha sido tan buena como ella había manifestado.

Ahora, los hijos de la cantante han decidido revelar en una entrevista lo duro que ha sido crecer al lado ella debido a las polémicas en las que ha estado envuelta a lo largo de trayectoria; sin embargo, ambos mantienen la esperanza de que esto se pueda solucionar dentro de poco.

¿Qué dijeron los hijos de Britney Spears?

De acuerdo a Daily Mail, los adolescentes, que actualmente viven con su padre, el exbailarín Kevin Federline, aclararon que decidieron no asistir al matrimonio de su progenitora porque "simplemente no era un buen momento".

"No digo que no esté feliz por ella", sostuvo Jayden, explicando que, pese a que celebra el amor de la pareja, Britney "no invitó a toda la familia. Y si solo fuésemos Preston y yo... simplemente no veo cómo esa situación habría terminado bien".

Al referirse a la popularidad de su madre, Jayden no evita recordar verla en televisión cantando. Sin embargo, admite que la artista habría tenido problemas para "darnos atención y mostrarnos amor por igual".

"No creo que haya demostrado lo suficiente a Preston, y me siento muy mal por ello. Los dos pasamos por tanta presión en el pasado, que hoy, este hogar (el de su padre) es nuestro lugar seguro para procesar el trauma emocional que hemos estado curando", comentó.

Britney Spears responde a sus hijos

Britney Spears no ha querido mantenerse al margen de estas declaraciones y ha decidido contestar públicamente a sus hijos con una carta: "Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece profundamente conocer que claman que no estaba a la altura de sus expectativas como madre. Tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente.

En la publicación, la cantante reconoce que no ha podido ser la mejor madre, pero aclaró que este hecho no significa que el padre de sus hijos, Kevin Federline, haya sido el mejor. En ese sentido, Britney no dudó en cuestionar a su expareja: "Ayudé a su padre, que no ha tenido trabajo en 15 años. Supongo que es más fácil para ustedes no tener a nadie que los controle", refirió.

