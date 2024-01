La razón por la que el ex esposo de Britney Spears pide más de lo acordado para el divorcio

Aunque habían firmado un acuerdo prenupcial, Sam Asghari argumenta que merece más dinero. Ella, por su parte, no cede.

Sam Asghari, ex esposo de Britney Spears, ha generado titulares al aparecer en la alfombra roja del evento Young Hollywood & the Breakout Stars of 2023 en Los Ángeles a principios de este año. Las especulaciones sobre su vida post divorcio se intensificaron, ya que se dice que utilizó el nombre de Britney para relacionarse en dicho evento. Sin embargo, la situación se complica aún más, ya que Britney y Sam están actualmente en desacuerdo sobre los detalles de su divorcio.

A pesar de haber firmado un acuerdo prenupcial antes de su matrimonio en junio de 2022, Sam Asghari está buscando obtener más dinero en la resolución del divorcio, según informa el portal UsWeekly. Asghari alega merecer una compensación adicional por lo que experimentó durante su matrimonio con Spears, incluyendo el comportamiento errático y los cambios de humor de la estrella del pop.

A pesar de que el acuerdo prenupcial estipulaba que Asghari recibiría un millón de dólares por cada dos años de matrimonio, renunciando a sus derechos sobre el catálogo musical de Britney Spears y firmando un acuerdo de confidencialidad, las negociaciones no avanzan. La resistencia de Britney a ceder ante las nuevas demandas de Asghari podría estar relacionada con su experiencia previa en el manejo financiero con su familia después de su divorcio en 2007 con Kevin Federline.

Después de aquel divorcio, Spears pagó U$D 1.3 millones al bailarín y proporcionó una pensión mensual de U$D 40 000 para sus dos hijos, lo que sugiere que Britney no está dispuesta a dar más dinero del acordado inicialmente en el divorcio con Sam Asghari.