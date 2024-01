Ryan Reynolds agradece a Hugh Jackman y Shawn Levy tras el fin del rodaje de 'Deadpool 3'

Deadpool 3 ha concluido con sus grabaciones y está a la espera de su estreno el próximo 26 de julio de la mano de su director Shawn Levy. El famoso antihéroe de traje rojo ya quedó listo para volver a las salas de cine de todo el mundo con el objetivo de ser un éxito de la mano de su protagonista el carismático actor Ryan Reynold, quien hace del famoso Deadpool.

Precisamente, Reynolds acaba de confirmar el fin del rodaje de Deadpool 3 por medio de un emotivo post en su cuenta de Instagram el último miércoles. Asimismo, el actor de 47 años aprovechó en agradecer a todo su elenco, incluido Hugh Jackman, quien vuelve a las películas de superhéroes con su original traje amarillo.

“El traje esconde sangre. También suda, pero hoy, con el envoltorio de Deadpool, la mayoría son lágrimas. Un gigante y para siempre gracias al elenco y al equipo de nuestra película que lucharon contra viento, lluvia, huelgas y a Hugh Jackman. Todo bajo el liderazgo incondicional de Shawn Levy”, escribió Ryan Reynolds junto a una imagen de las piernas —y entrepierna— del personaje Deadpool.

En efecto, Deadpool 3 reanudó las grabaciones de la película luego de que concluyera la huelga de actores y guionistas el último 8 de noviembre por lo que es evidente el mensaje tan profundo de Ryan Reynolds, quien también es productor y guionista. “Tengo que hacer una película con mis amigos más cercanos y eso no sucede muy a menudo. Nos vemos el 26 de julio”, concluyó.

Shawn Levy, Ryan Reynolds y Hugh Jackman en rodaje de 'Deadpool 3'. | Fuente: Instagram (slevydirect)

Hugh Jackman también agradeció al elenco de ‘Deadpool 3’

Deadpool 3 marcará el retorno de Hugh Jackman como el icónico personaje de Wolverine. El actor de 55 años también decidió dar un mensaje de agradecimiento al elenco de la esperada película de Marvel, así como a sus amigos Shawn Levy y Ryan Reynolds.

“¡Qué paseo! He amado cada minuto de hacer esta película. Bueno, no el cuarto entrenamiento o el pescado al vapor y verduras cuatro por un día durante seis meses sino el 93,2 % restante”, inició diciendo el actor en su post en Instagram.

Seguidamente, el también actor de X-men añadió: “¡Todos ustedes son ases! Si estás leyendo esto y crees que me refiero a ti, lo hago. Para dos de mis mejores amigos Shawn Levy y Ryan Reynolds. Literalmente no podría haber hecho esto sin ustedes. ¡Literalmente! El 26 de julio no puede venir lo suficientemente pronto. Hora de afeitarse”.

Ryan Reynold y Hugh Jackman aparecen juntos durante rodaje de 'Deadpool 3'. | Fuente: Instagram (deadpoolmovie)

Ryan Reynolds pidió a fans no filtrar imágenes de 'Deadpool 3'

Ryan Reynolds no se quedó callado ante las filtraciones de imágenes del rodaje de Deadpool 3. El actor se pronunció por medio de su cuenta de Instagram pidiendo a los fanáticos y los portales de Internet que dejen de difundir las escenas.

“Las sorpresas son parte de la magia del cine teatral. Para nosotros es importante rodar la nueva película de Deadpool en entornos reales y naturales, utilizando efectos prácticos en lugar de hacer la película en interiores y digitalmente”, sostuvo el actor en un comunicado.

“Esperamos que algunos de los sitios web y canales sociales dejen de mostrar imágenes antes de que estén listas (…) La película está hecha para que el público disfrute, y nuestra mayor esperanza es preservar la mayor cantidad posible de esa magia para la película terminada en pantalla grande”, agregó.