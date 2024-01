Sofía Vergara y Karol G se lucieron en avant premiere de 'Griselda' y emocionan a fans [VIDEO]

Sofía Vergara y Karol G se lucieron en avant premiere de 'Griselda'. | Fuente: Netflix

Sofía Vergara y Karol G captaron toda la atención en el avant premiere de Griselda, la serie de Netflix sobre la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco que llegó a la famosa plataforma de streaming este jueves 25 de enero. Ambas estuvieron en el evento realizado en Miami, Florida, luciendo muy contentas con gestos y miradas retratadas en fotografías y videos compartidos en Instagram y demás redes sociales.

“¿Podrán ser tan icónicas como Karol G y Sofía Vergara en la premier de Griselda?”, escribió Netflix en un post junto con instantáneas donde aparecen las dos artistas que forman parte de Griselda, serie que ya recibió las primeras críticas de los medios especializados.

Sofía Vergara será la protagonista de la serie interpretando a Griselda Blanco mientras que la popular ‘Bichota’ interpretará a Karla, la aliada más cercana de una de las narcotraficantes más populares —y peligrosas— de la historia.

Por su parte, Sofia Vergara resaltó el trabajo de Karol G en su primer papel como actriz. “Ella es profesional, ósea ella no es actriz, pero quiere comenzar a hacer cosas de actuación y a mí me pareció espectacular su trabajo”, declaró la modelo de 51 años a la prensa.

Sofía Vergara y Karol G desfilaron en la alfombra roja de 'Griselda' en Miami. | Fuente: Netflix

Fans comentaron encuentro entre Karol G y Sofía Vergara

Por otro lado, Netflix no dudó en difundir un breve video donde salen ambas protagonistas en la alfombra roja en el avant premiere de Griselda. En esa misma línea, diversos fanáticos reaccionaron y no pudieron ocultar su alegría de ver a sus ídolos.

“Reinas de Colombia”, “Orgullo latino, “Talento y belleza sobran”, “Amo el vestido de Sofía, por fin Karol G contrató un asesor de imagen”, “Las más sexys”, “Karol y Sofía son las dos hermosas reinas”, “Viva Colombia”, “Sofía y Karol, las amamos”, fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, Karol G también compartió un carrusel de fotografías con un breve video donde Sofía Vergara la abraza por detrás mientras la cantante se ríe mostrando la complicidad y la amistad que se tienen.

“Feliz y emocionada de verme de nuevo con este equipo que me recibió con tanto amor, que me enseñó tanto y con el que pasé días tan increíbles. Sofía Vergara, gracias por la invitación. Es un honor acompañarte en este proyecto y deseo todo el éxito que merece”, escribió la intérprete de ‘Mi ex tenía razón’.

Karol G habló de su debut como actriz en ‘Griselda’

Karol G decidió hablar de su debut como actriz en Griselda donde interpreta a una integrante del cartel de Medellín. En una entrevista dada a Entertainment Tonight señaló que prefirió estar en un papel secundario para poder iniciar en la industria.

“Me dije a mí misma que era la primera vez que hacía algo así, y me pareció mejor idea aceptar algo más pequeño. Quiero empezar por aprender (...) Estoy muy contenta. Creo que todo es muy bonito. Ha quedado muy bien. Estoy súper emocionada por lo que me depara el futuro”, manifestó.