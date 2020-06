BTS se unió a la ceremonia de graduación de la 'Dear Class of 2020' y enviaron tiernos mensajes a los alumnos. | Fuente: Twitter

Varios artistas se reunieron de manera virtual para la ceremonia de graduación 'Dear Class of 2020' de los alumnos que no pudieron hacerlo físicamente. Por ese motivo, BTS decidió mandar un discurso a los jóvenes que egresaron de la escuela en diferentes lugares de su país.

Entre las estrellas invitadas también estuvieron Lady Gaga, Katy Perry, Justin Timberlake, Demi Lovato, Taylor Swift, Billie Eilish, Beyoncé Knowles, CNCO, sin embargo, los más esperados fueron los de la banda surcoreana.

RM, uno de los cantantes de BTS, inició el discurso para los graduados desde el Museo Nacional de Corea: “Querida promoción 2020, ha sido un año extraño, pero lo lograron. Nunca se había reunido a tanta gente para homenajear a una promoción por sus logros y sus sueños. Sin importar dónde o qué tan lejos estés, esperamos que nuestras historias hoy puedan darte cierto consuelo, esperanza y quizás algo de inspiración”.

Luego fue el turno de Jungkook quien no pudo evitar emocionarse al recordar el momento en el que se graduó y comentó cómo fueron esos momentos:

“Mis compañeros de BTS estuvieron conmigo en mis años de secundaria y recuerdo que decían ¿Cómo creciste tanto como para graduarte?' Así que aquí estoy hoy con mis recuerdos con fe en mí mismo, en mis compañeros y en el mundo y espero que ustedes hagan lo mismo por ustedes y sigan avanzando”.

Jin no se quedó atrás y contó una anécdota graciosa que pasó en su graduación: “En ese entonces pensar en convertirme en adulto me daba miedo. Tenía nervios por comenzar mi camino en un mundo desconocido. Pronto me di cuenta de que su ritmo no era el mío. Lo que me contuvo durante esa época fue la promesa que me hice a mí mismo: ‘ir despacio’ (...) Si alguno se siente perdido ante la duda o la incertidumbre o la presión de empezar de nuevo, no te apures, respira profundo”, finalizó.

Sus compañeros Suga, Jimin, J-Hope y Taehyung o V también enviaron sus mejores deseos a los graduados y esperan que cumplan sus deseos a futuro.