Evaluna Montaner y Camilo se convertirán en padres por primera vez en 2022. | Fuente: Instagram / Camilo

El cantante Camilo volvió a los escenarios en México como parte de su gira "Mis Manos Tour", con un concierto en Monterrey donde recibió una sorpresa en pleno show: la presentación de su esposa Evaluna Montaner a través de una videollamada.

Actualmente en estado de gestación, la pareja del artista colombiano no pudo acompañarlo en sus conciertos en esta oportunidad. Sin embargo, no se perdió el primer espectáculo de Camilo en el país azteca, quien esperaba conectar con su público sobre una tarima antes del término de 2021.

Así, mientras el intérprete de "Machu Picchu" se encontraba cantando, recibió una videollamada de Evaluna Montaner que decidió atender en vivo. Ambos conversaron frente a sus seguidores, quienes respondieron a este encuentro con aplausos.

En medio de esta conversación, Camilo le pidió a su pareja que pusiera el teléfono a la altura de su vientre para enviarle un mensaje a su bebé, quien tiene el nombre de Índigo y ya ha inspirado un tema que lleva ese título. "Índigo, te amo y te extraño. Te amo, amor", dijo el cantante.

Camilo y Evaluna en terapia

Hace unas semanas, Camilo y Evaluna Montaner confesaron que acudieron a terapia de pareja y soporte psicológico para mantener un matrimonio sano. Especialmente ahora que esperan con gran ilusión la llegada de Índigo, su primer hijo.

La pareja hizo esta revelación durante el poscast "En la sala con Evaluna" de Amazon, donde contaron además, las técnicas que utilizan para llevar una buena relación a través de la estabilidad emocional.

"Yo tengo una relación con Dios vida. Aparte de eso, siento que es súper importante el acompañamiento psicológico. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y a Cami también, es algo que hacemos juntos", explicó la hija de Ricardo Montaner.

Ambos coincidieron en señalar que la comunicación juega un papel importante en el bienestar de un matrimonio. Sin embargo, la artista venezolana aclaró que este diálogo mutuo, va más allá de intercambios de mensajes y preguntas rutinarias.

"Algo que me encanta de ti (Camilo) es que constantemente estás tendiendo puentes a la comunicación de ciertos temas. Entonces, a cada rato me estás diciendo 'amor, quiero que sepas que está la puerta abierta para que me hables de tal cosa, lo que sea que sientas me lo puedes decir sin juzgarte'", comentó.

