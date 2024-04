Candidata a Miss República Dominicana sufre desmayo en plena presentación [VIDEO]

Durante la presentación de las candidatas al título de Miss República Dominicana Universo 2024, Melody Arlenne, representante de San Juan de la Maguana, sufrió un desmayo frente a cámaras. Sin embargo, la rápida acción de una de sus compañeras evitó que la modelo sufriera una caída.

El evento se llevó a cabo el martes 23 de abril y, de acuerdo con People, el hecho no pasó a mayores, pues según trascendió, la reina de belleza fue asistida por un equipo médico.

La mañana del 24 de abril, Melody Arlenne reapareció en Instagram para tranquilizar a sus seguidores y explicar lo ocurrido.

"Me reporto por aquí para que todos sepan que estoy bien. Muchísimas gracias por todos sus hermosos comentarios. Ayer (23 de abril) no me pasó nada, simplemente fue un pequeño desmayo porque estaba deshidratada", dijo en un video.

Arlenne, de 34 años, trabaja como educadora de niños con autismo en Nueva York, Estados Unidos. Además de su participación en el certamen Miss República Dominicana Universo, también estuvo presente en concursos de belleza como Miss Beauty of America y Reina de la Parada Dominicana.

Gobierno plantea postular al Perú como sede para el Miss Universo



En enero de este año, el entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) Juan Carlos Mathews afirmó que el Ejecutivo evaluaba la realización de un Miss Universo en el Perú.

"Hay un planteamiento para que un Miss Universo pueda desarrollarse en el país. Se toma como referencia la experiencia de lo ocurrido en El Salvador, donde el país había aprovechado el certamen para darle una visibilidad de cobertura mundial", afirmó entonces en RPP.

Mathews, en ese entonces ministro, precisó que ya hubo un acercamiento para postular como sede del Miss Universo próximamente. Sin bien no dio una fecha exacta, indicó que se está analizando el costo y beneficio porque significa una inversión importante para el país.

"Creemos que el costo va a justificarlo, pero se debe analizar con mucho detalle porque siempre tenemos el presupuesto limitado y debemos ver en qué se invierte para que sea más efectivo", añadió.

Miss República Dominicana se desmaya en plena presentación.

