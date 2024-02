Miss Japón renunció a la corona tras descubrirse que mantiene una relación con un hombre casado

La modelo Karolina Shiino, japonesa nacionalizada de padres ucranianos que fue elegida Miss Japón, renunció a este título tras la publicación de una información que hace referencia a su vida privada.

Ella fue coronada el pasado enero por un panel de 30 jueces que calificaron la "belleza japonesa" de las 12 finalistas aspirantes, teniendo en consideración tres aspectos: interno, físico y de conducta.

No obstante, la elección de Shiino generó un amplio debate en las redes sociales del país en torno a sus raíces extranjeras. Esto obligó a la modelo a usar sus redes sociales para responder a sus detractores.

"Me he enfrentado a una barrera racial. A pesar de que soy japonesa, hubo momentos en los que no me han aceptado. Espero contribuir a la construcción de una sociedad que respete la diversidad y no juzgue la apariencia de las personas", había dicho la modelo tras llevarse el título.

Karolina Shiino llegó a Japón cuando tenía 5 años y en 2020 obtuvo la nacionalidad japonesa por naturalización. El certamen de Miss Japón permite participar a toda mujer soltera de entre 17 y 26 años que tenga nacionalidad japonesa.



¿Por qué Karolina Shiino renunció a la corona de Miss Japón 2024?

Karolina Shiino decidió renunciar a la corona de Miss Japón 2024 después de que el semanario Shukan Bunshun publicara el pasado jueves unas informaciones señalando que mantenía una relación con un médico e 'influencer' japonés que está casado.

En un comunicado, la Asociación Miss Japón, organizadora del certamen, anunció que ha aceptado la petición de la ganadora de renunciar a su título, y señaló que "reflexionará profundamente sobre su responsabilidad" relacionada con la "serie de molestias" generadas por este caso.

Según BBC, la corona quedará vacante durante este año hasta el próximo concurso.



La victoria de la modelo Ariana Miyamoto en la edición de 2015 de Miss Universo Japón generó un debate similar sobre identidad en el país asiático. De madre japonesa y padre afroamericano, Miyamoto causó sensación y polémica por su mestizaje, y fue objeto de acoso por ciertos colectivos del país, uno de los más racialmente homogéneos del mundo. (Con información de EFE)

