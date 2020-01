Mollie Maxine Fitzgerald, actriz que participó en la película "Captain America: The First Avenger", fue acusada de asesinar a su madre. | Fuente:

La actriz Mollie Maxine Fitzgerald ─que interpretó a Stark Girl, un personaje menor en la película "Captain America: The First Avenger" ("Capitán América: El primer vengador")─ fue detenida y acusada de asesinar, a puñaladas, a su madre.

A la actriz, de 38 años, se le acusa de homicidio en segundo grado y se le impuso una fianza por US$ 500,000. Aún no se sabe si cuenta con un abogado para su defensa.

Su madre, Patricia 'Tee' Fitzgerald, de 68 años, fue hallada sin vida en su hogar, el pasado 20 de diciembre, en Olathe (Kansas City, EE.UU.), según el diario "The Kansas City Star".

"Quedamos impactados", señaló su hermano, Gary Hunziker, al enterarse de la muerte a manos de su sobrina, Mollie Maxine Fitzgerald. Ella fue arrestada por la policía el último martes. "No importan las circunstancias, se trata de la muerte de una hermana", recalcó.

De acuerdo a la información del portal IMDb, la joven no solo trabajó en la cinta de Marvel "Captain America: The First Avenger" ("Capitán América: El primer vengador") como actriz sino como asistente del director, Joe Johnston.

"Ser parte de esta producción ha sido una de las mejores experiencias de mi vida", comentó a una publicación de cómics en el 2011.

Mollie Maxine Fitzgerald además de actriz, es directora y productora de cine. La mayor parte de su trabajo se ha dado en películas de bajo presupuesto como "The Lawful Truth" y "The Creeps".