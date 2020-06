Cara Delevingne se declaró abiertamente pansexual. | Fuente: Instagram

Con motivo del "Mes del orgullo gay", la modelo Cara Delevingne habló abiertamente de su sexualidad. La actriz de 27 años se ha convertido en la protagonista del mes de junio de la revista Variety.

"Siempre seré, creo, pansexual", comenzaba explicando Cara a la publicación. "Sin embargo las personas se defienden a ellos mismos como "ellos" o "él" o "ella", y yo me enamoro de la persona, eso es todo. Me atrae la persona", asegura.

Además, la protagonista del “Escuadrón Suicida” mantiene que nunca ha sentido necesidad de salir de "ningún armario" pues ella es como es: "Esto es lo que soy, es como yo soy así. Solo para que lo sepas".

Aun así, Cara Delevingne ha recordado su infancia en la que creció en una familia inglesa que representaba los estándares de "familia pasada de moda". Fue durante esos años cuando la modelo admite que no se aceptaba tal y como era.

Una época complicada para ella: "No quería disgustar a mi familia. Eso me hacía sentirme infeliz y deprimida. Cuando tú no aceptas una parte de ti y no la amas, es como si no estuvieras viviendo tu vida". Una época complicada que se quedó atrás para el bien de ella y su familia.

ROMANCE CON ASHLEY BENSON

Cara Delevingne y Ashley Benson se separaron, después de dos años de estar juntas. La famosa pareja empezó a ser vista públicamente en el 2018, y desde entonces han sido inseparables. Incluso, durante el último año, las dos han compartido fotografías de su romance en Instagram.

Según People, fuentes cercanas a la modelo y la actriz aseguran que la relación de ambas terminó a inicios de abril. En estas semanas de cuarentena, Delevingne ha disfrutado de tiempo acompañada de sus amigos, entre quienes figuran Kaia Gerber, Margaret Qualley y su hermana Rainey Qualley.