"¡Con cada final viene un nuevo comienzo!": Cardi B anuncia su tercer embarazo tras pedir el divorcio de Offset

La rapera estadounidense ya tiene dos hijos con Offset: Wave y Kulture. Tras seis años de una relación intermitente, ha decidido poner fin a su matrimonio.

¡Cardi B será mamá nuevamente! La rapera de I Like It, de 31 años, ha confirmado en sus redes sociales que está embarazada y espera su tercer bebé. "¡Con cada final viene un nuevo comienzo! Estoy tan agradecida de haber compartido esta etapa contigo. Me has dado más amor, más vida y, sobre todo, renovado mi poder", escribió en Instagram.



Además de su mensaje, Cardi compartió un par de fotos luciendo un vestido rojo que mostraba por primera vez su barriga. "¡Me has recordado que puedo tenerlo todo! ¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión! Te amo tanto y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, lo que me empujaste a hacer".



"Es mucho más fácil enfrentar los giros y pruebas de la vida acostada, pero tú, tu hermano y tu hermana me han mostrado por qué vale la pena seguir adelante", concluyó su publicación. De acuerdo a Page Six, Cardi está buscando la custodia de sus dos hijos, Wave Set, de 2 años y medio, y Kulture Kiari, de 6 años.

La rapera estadounidense compartió sus primeras imágenes embarazada en sus redes sociales.Fuente: Instagram: @iamcardib

La rapera estadounidense ha solicitado el divorcio de Offset.Fuente: Instagram: @iamcardib

¿Por qué se separaron Cardi B y Offset?

Cardi B y Offset han terminado su relación una vez más. La rapera estadounidense solicitó el divorcio el miércoles 31 de julio, después de seis años de matrimonio, según confirmó su representante a Page Six. La noticia llega más de siete meses después de que la artista, de 31 años, se sincerara en sus redes sociales, admitiendo: “He estado soltera por un tiempo”.



En esa ocasión, la ganadora del Grammy les dijo a sus fans que quería comenzar el nuevo año "fresca" y "abierta", mientras admitía: “Tengo curiosidad por una nueva vida, por un nuevo comienzo. Y sí… estoy emocionada". Ahora, según el medio estadounidense, Cardi está buscando la custodia de sus hijos, Kulture Kiari, de 6 años, y Wave Set, de 2 años y medio.

¿Por qué no se separaron antes Cardi B y Offset?

A pesar de sus declaraciones, Cardi B y Offset pasaron tiempo juntos durante las celebraciones de fin de año. Offset dirigió el video musical de Cardi B para Like What (Freestyle) en marzo, y en mayo asistieron juntos a un partido de los Knicks. En una entrevista con Rolling Stone publicada ese mismo mes, ella expresó que la pareja estaba "bien ahora".



A mediados de diciembre, Cardi B realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que se mostró emocional y llorosa mientras hablaba sobre su relación. “Realmente le gusta jugar conmigo en mi momento más vulnerable, cuando no estoy tan confiada”, dijo. “Le gusta jugar conmigo porque sabe que no soy una chica fácil”, agregó.

