Britney Spears, a un año de su divorcio, admite que necesita "algunas sesiones más de terapia"

Casi un año después de su divorcio de Sam Asghari, Britney Spears admitió que necesita ayuda profesional. En un mensaje extenso en sus redes sociales, la famosa cantante reflexionó sobre el último año, lleno de altibajos, y reconoció que comete errores como cualquier persona. "Literalmente, necesito retroceder y ajustarme", escribió.



Tras obtener su libertad después de 13 años bajo la tutela de su padre, James Spears, Britney mostró una actitud más desenfadada en Instagram mientras intentaba formar una familia con Sam. Desde ese momento, sus publicaciones comenzaron a mostrarla en bikini e incluso bailando con cuchillos, alarmando a sus seguidores.

¿Qué dijo Britney Spears?

El viernes pasado, Britney Spears reapareció en Instagram con un video en el que realizaba una de sus llamativas coreografías en ropa diminuta. En la leyenda de la publicación, la intérprete de Stronger escribió un mensaje extenso en el que reveló que las cosas no han sido fáciles para ella durante el último año.



"¡Es hora de un throwback esta semana! Y vaya que sé cómo contarlos, ¿verdad? Es perspectiva, supongo", escribió. Continuó diciendo: "Esta era yo hace casi un año, en septiembre. Me veo mucho más joven y mucho más delgada. Supongo que necesito tomarme un respiro, repasar el último año porque creo que tuve una confianza falsa después de mi divorcio".

"Necesito algunas sesiones más de terapia"

La cantante y actriz también admitió que, aunque durante este tiempo compartió algunos de los trabajos que considera sus mejores, como los videos donde baila con Ray of Light y I'm Addicted de Madonna, también hubo "muchos momentos WTF". "Créanme, sé que todos somos humanos y cometemos errores", añadió.



Finalmente, Britney Spears reconoció que está pensando en buscar ayuda psicológica. "Literalmente, necesito dar un paso atrás, ajustarme y posiblemente hacer algunas sesiones más de terapia. Me disculpo por no ser perfecta y trataré de recuperar la confianza y consistencia que solía tener", concluyó.

¿Por qué se divorciaron Britney y Sam?

Britney Spears y Sam Asghari se casaron en su hogar de California en junio de 2022, tras cuatro años de relación, pero se separaron apenas 14 meses después. Reportes de TMZ sugieren que una supuesta infidelidad de ella fue la chispa que llevó a Asghari a presentar la demanda de divorcio.



"Como todos saben, Hesam (en referencia a Asghari) y yo ya no estamos juntos... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero no estoy aquí para explicar por qué, ¡porque honestamente no es asunto de nadie! Pero ya no podía soportar el dolor, sinceramente", escribió la artista.



Según Page Six, Britney Spears había entregado su manuscrito final para The Woman in Me, que ya se encuentra disponible por Amazon, antes del fin de su matrimonio. Esto significa que sus relatos no incluyen los últimos días de su relación con Sam Asghari.

