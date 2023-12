Cardi B terminó su relación con Offset: "Quiero empezar el 2024 de otra manera"

Este 2023 sigue siendo el año de las rupturas. La pareja que ha decidido terminar su relación es Cardi B. La rapera, quien estuvo con Offset, confirmó que, después de siete años, ya no tiene un romance con el padre de sus hijos.

Por medio de un en vivo de Instagram, aseguró que ahora está soltera después de que un usuario le preguntara si era verdad que el artista le fue infiel: “No me importa saberlo, porque llevo ya un tiempo soltera”, comentó.

“Quiero empezar el 2024 de una manera fresca, abierta. Estoy curiosa con la idea de tener una nueva vida, un nuevo comienzo”, continuó Cardi B. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que se separan, desde el 2020 han tenido altibajos en su relación.

“Me cansé de discutir. Me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme (...). No pasó nada loco fuera de este mundo, a veces la gente realmente se distancia. He estado con este hombre durante cuatro años”, aseguró la rapera en ese entonces.

Los problemas de la pareja

Los artistas, que se casaron en secreto a finales de 2017, atravesaron un mal momento a principios de 2018, cuando trascendió que el músico la había engañado con otra mujer con la que supuestamente protagonizó una cinta casera de contenido sexual, algo que Cardi B le perdonó.

A finales del mismo año, y pocos meses después de tener a su hija, se dirigieron públicamente unos mensajes en los que abordaban una situación parecida: ella dijo que había decidido separarse por otra infidelidad y él se disculpaba por avergonzarla, asegurando que trataba de ser "una mejor persona".

Cardi B le pidió el divorcio a Offset

En 2020, Cardi B señaló que el matrimonio estaba "roto irremediablemente" y "no hay posibilidades de reconciliación" supuestamente por una infidelidad de Offset, integrante de la banda Migos, que hace un par de años ya tuvo problemas en su relación por ese mismo motivo, según la revista People.

La artista, cuyo nombre real es Belcalis Almanzar, entregó la solicitud de divorcio en el condado de Fulton (Georgia, EE.UU.). Si bien en un inicio presentó documentos para buscar la custodia física y legal de su hija de 2 años, Kulture, así como una pensión de manutención infantil.