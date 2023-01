El cantante Carlos Marín, miembro de Il Divo, falleció en diciembre de 2021. | Fuente: Instagram / Il Divo

Después de su muerte, ocurrida en diciembre de 2021, el cantante Carlos Marín, que alcanzó la fama al formar parte del cuarteto Il Divo, dejó un legado que es disputado actualmente por su viuda, Geraldine Larrosa, y su familia. Con acusaciones de un lado a otro, el objeto de la polémica legal es un departamento valorado en casi 700 000 euros.

Pero la propiedad, que debería heredar quien fuera la esposa del artista, tiene una hipoteca de 300 000 euros. Una suma que, según el abogado de la familia Marín, la viuda espera que sea pagada del bolsillo de la mamá del cantante. "La beneficiaria quiere que la casa se le entregue libre de cargas, que sea la madre de él quien pague los atrasos y el monto total", dijo.



Ante estas declaraciones, Geraldine Larrosa respondió: "Está en manos de mis abogados por acusaciones falsas". Sin embargo, la madre de Carlos Marín volvió a arremeter contra su exnuera al sostener, meses despúes, que "lleva un año sin pagar" la hipoteca, pese a que vive en el mencionado departamento.

La expareja del vocalista de Il Divo reaccionó a la acusación hace poco: "La hermana [de Carlos Marín] me echó, nada más morir él, de la empresa que habíamos creado Carlos y yo. Siempre tuvo envidia de los logro de Carlos y de nuestra vida en común. Ha llegado a decirme que nos quiere ver a mi hija y a mí viviendo debajo de un puente. Lo de esa señora es humillar por humillar".

Larrosa agregó que "hay un seguro que cubre todas las deudas de Carlos". Por lo tanto, el tema está de momento en manos de los abogados.

En memoria de Carlos Marín

No hay quien pueda reemplazar a Carlos Marín en Il Divo, según dijo Sébastien Izambard a RPP Noticias en mayo de 2022, días antes de ofrecer un concierto en Perú. "Su presencia está con nosotros en todo el show. Es espeluznante. No quiero revelar las sorpresas, pero es muy emotivo", aseguró.

Tras la muerte del cantante, a los 53 años, se unió el barítono Steven LaBrie, quien además es un "gran fan de Carlos", de acuerdo con el cantante francés. Fue gracias a David Miller que contactaron a este cantante de 34 años, nacido en Texas (EE.UU.), quien los convenció de su talento al enviarles una grabación de "Regresa a mí".

En aquella presentación del año pasado, Il Divo otorgó al público peruano un tributo a Carlos Marín. En parte, gracias a un repertorio que hacía un recorrido por su trayectoria artística. "Tenemos algunas canciones tristes, algunas antiguas, otras del 'For once in my life: A celebration of Motown' que incorporamos también. Creo que es la mejor gira que hemos hecho", dijo entonces.

Son palabras mayores para una agrupación que, fundada en 2003 bajo la mano maestra del productor Simon Cowell, ha publicado nueve discos de estudios y ha tenido alrededor de 14 giras mundiales.

