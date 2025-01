Édgar Vivar anuncia el fallecimiento de su madre con emotivo post: "Te mudaste a mi corazón"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Édgar Vivar está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. El actor que dio vida al personaje del 'Señor barriga' en la popular serie mexicana El chavo del ocho acaba de sufrir la pérdida de su madre, Celia Villanueva Falconi.

Por medio de un emotivo post en su cuenta oficial de X (Ex Twitter), el también actor de 'Botija' en Chespirito anunció la muerte de su progenitora con una foto junto a ella donde lo abraza, reflejando el gran amor que sentía por el actor.

En la imagen, Édgar Vivar, de 76 años, aparece sentada en una silla usando un polo negro. A su costado, y con los brazos en su cuello, se puede ver a su madre Celia Villanueva con un traje floreado y dándole un gesto cariñoso a su hijo.

"Mamita linda, te mudaste a mi corazón", escribió el actor este jueves 30 de enero colocando una flor de imagen. "El creador te recibe con los brazos abiertos", concluyó.

Asimismo, varios seguidores de Vivar también lamentaron el deceso de su familiar dándole ánimos en estos sensibles momentos. "Mi más sentido barriga, señor pésame", "Ahora el cielo está de fiesta porque tu mamacita está con nuestro señor", "Muchas fuerza y paz para usted", "Un abrazo enorme, Edgar", fueron algunos de los comentarios.

Édgar Vivar interpretó al 'Señor barriga' en la popular serie El chavo del ocho. | Fuente: Instagram (varedg)

Édgar Vivar se conmovió con niños peruanos: "Viven en mi corazón"

En agosto del año pasado, Édgar Vivar no pudo contener su emoción al conocer al coro Voces del Sol, un grupo de niños y jóvenes peruanos que capturaron su atención a través de redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el también actor de 'Ñoño' compartió por aquel entonces el emotivo momento con un video en el que se le ve saludando a los jóvenes que conforman el coro. "Por fin se me hizo, los conocía de Instagram", exclamó el actor.

En la cuenta oficial del coro Voces del Sol se explicó que Vivar había descubierto al grupo gracias a las redes sociales, y ahora que tuvo la oportunidad de regresar al Perú, no dudó en escucharlos en vivo.

La agrupación, dirigida por Lucho Quequezana, le tenía preparada una sorpresa: una interpretación especial de Recuérdame, tema de la banda sonora de la película Coco, junto con Contigo Perú y Qué bonita vecindad, esta última fue coreada por Vivar junto a los jóvenes.

"Yo me los llevo, y tú, y tú y tú también, todos, todos, todos, viven aquí dentro de mi corazón y no tienen que pagar la renta", expresó Edgar Vivar con la calidez que lo caracteriza, agradeciendo así las atenciones que recibió por parte del coro.

Édgar Vivar recordó a Roberto Gómez Bolaños a diez años de su muerte.Fuente: @varedg

Édgar Vivar se retiró de los escenarios con show en el circo de la Chola Chabuca

Édgar Vivar formó parte del circo de la Chola Chabuca y confesó que esta será la última vez que visitará nuestro país ya que, con 76 años, siente que ya ha cumplido su ciclo en la actuación.

“Siempre he querido mucho al Perú, esta es mi visita número 20 y es la última vez. Este será el último año que hago gira y despedirme en Perú es honrar la vida. Hace 15 años hice la despedida de ‘Ñoño’ en Perú y ahora cierro un ciclo bonito en Lima, y qué mejor que en el circo”, señaló el artista mexicano antes de formar parte del show circense Mago de Oz.

Por otro lado, Édgar Vivar comentó que su decisión de retirarse de los escenarios también fue por el accidente que tuvo en abril del 2024 donde tuvieron que ponerle siete puntos en la cabeza.

“Tuve un accidente en el último programa de Vecinos que grabé en México, donde perdí el equilibrio y me hice una herida en la nuca. Esto me hizo recapacitar sobre las facultades que se pierden con el tiempo. No quiero ponerme en riesgo nuevamente”, declaró a Trome.

Mamita linda, te mudaste a mi corazón.🌷

El Creador te recibe con los brazos abiertos. pic.twitter.com/8dmavT0Weu — Edgar Vivar (@varedg) January 30, 2025

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis