"Me urge trabajar": María Antonieta de las Nieves quiere volver a la TV y traerá su circo de regreso a Perú

La recordada Chilindrina habló sobre su ausencia en los escenarios y adelantó detalles que emocionarán a su público, especialmente a los peruanos.

Tras un largo tiempo alejada de la televisión, María Antonieta de las Nieves, la inolvidable Chilindrina de El Chavo del 8, está lista para volver a la pantalla chica con un nuevo proyecto en Televisa. Pero eso no es todo: también confirmó su regreso a Perú con su popular circo.

"La pandemia me cortó la carrera, descansé un rato, pero ahora me urge volver a trabajar", contó la actriz a las cámaras de la televisora mexicana. Sin dar demasiados detalles, adelantó que tiene un proyecto en marcha: "Es algo muy bueno, grandioso, ojalá que se me haga. No puedo hablar de él hasta que no sea un hecho".

Lo que sí está confirmado es su regreso a los escenarios con su circo, una noticia que entusiasmará a sus seguidores peruanos. "Me voy a Perú a hacer una gira nuevamente con el circo. Voy a hacer una función diaria, dos el sábado y tres el domingo. Tengo que estar en muy buena forma", comentó con humor.

Aunque no precisó si llevará su espectáculo a otros países, la actriz confía en que su regreso atraerá nuevas oportunidades. "En cuanto la gente sepa que ya estoy de vuelta trabajando, júralo que me va a caer mucha chamba de todos lados", afirmó con seguridad.

Chespirito: Sin querer queriendo, la bioserie de Roberto Gómez Bolaños

Mientras María Antonieta de las Nieves se alista para su regreso, los fanáticos del universo de El Chavo del 8 también tienen otra razón para emocionarse. La plataforma Max lanzó el primer adelanto de Chespirito: Sin querer queriendo, la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños.

El teaser transporta a los espectadores a la época dorada de Televisa en los años 70, cuando El Chavo del 8 se convirtió en un fenómeno de la televisión. En el avance, un ejecutivo avisa a los actores que quedan "20 minutos" para salir a escena. Entre ellos aparecen la Chilindrina, el Profesor Jirafales y Ñoño. También se ve a Doña Florinda (Bárbara Islas), preocupada por el estado de ánimo de Roberto (Pablo Cruz-Guerrero).

El adelanto ofrece un primer vistazo de Andrea Noli como Angelines Fernández, la inolvidable Bruja del 71. La escena final muestra a Chespirito maquillándose frente al espejo antes de salir al escenario, pero el video corta justo antes de revelar su caracterización como el Chavo, dejando a los fans con la expectativa de lo que está por venir.

