Florinda Meza revela inédita carta que le escribió Chespirito antes de morir: "Es un milagro" [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Florinda Meza compartió inédita carta que le escribió Roberto Gómez Bolaños. | Fuente: Instagram (florindamezach1)

Roberto Gómez Bolaños, el popular Chespirito, falleció hace diez años dejando un icónico —e histórico— legado con sus producciones y personajes en la televisión como El chavo del ocho y El chapulín colorado. El actor y comediante mexicano es recordado como uno de los grandes referentes del humor siendo homenajeado y visto, hasta ahora, por las nuevas generaciones.

Por su parte, Florinda Meza decidió recordar a su fallecido esposo Roberto Gómez Bolaños mostrando y leyendo una inédita carta que le escribió y donde refleja todo el amor que sentía por ella, incluso en sus últimos días de vida.

“Hace ya 10 años que falleció Roberto Gómez Bolaños. Falleció en mis brazos con una linda expresión en los ojos y una plácida sonrisa en los labios. En mis labios no había sonrisas, en mis ojos había lágrimas y en el ambiente se perdía un adiós que nadie dijo. Un adiós que nadie escuchó. Despedirme de mi Robert fue un dolor más. Un dolor que me cercenaba el alma y de pronto llegó esto a mis manos”, comenzó diciendo la recordada Doña Florinda en un video difundido en su cuenta oficial de Instagram.

Seguidamente, la también intérprete de la Chimoltrufia mostró la carta mostrando su emoción al considerar “un milagro” lo escrito por Gómez Bolaños.

“Esto que voy a compartir luego de diez años. Esto que sigo sin comprender del todo y a lo que yo llamo 'milagro' y quiero creer que es un milagro porque es bonito creer que los milagros existen. Después, en otro momento, en otra de nuestras charlas, le diré el cómo llegó esto a mis manos. Esto a lo que yo llamo 'milagro' es una hermosa despedida”, comentó.

Roberto Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014 tras complicaciones en su salud. | Fuente: Instagram (chespirito_rgb)

¿Qué decía la carta de Chespirito leída por Florinda Meza?

Es así como, con el rostro nostálgico y mostrando una evidente tristeza, Florinda Meza empezó a leer la carta firmada y escrita, según dijo, por el mismo Roberto Gómez Bolaños.

“‘Permítame expresar a mi adorada bonita, que sin haber hecho cita, estoy para escuchar lo que me quiera contar como hermosa despedida. No pudo ser en la vida, pero sé que el corazón no tiene limitación que la muerte se lo impida. No llores por mi partida, que yo en el cielo no lloro, pero el señor imploro que un día estés consentida en esta paz sin medida. Aunque el recuerdo nos hiera, no hay pena tan duradera que no elimine una rosa. Ánimo, mi niña hermosa, que pronto será primavera’”, leyó Florinda Meza.

La actriz mexicana de 75 años agradeció a Roberto Gómez Bolaños por el tiempo que estuvieron juntos. “Mi Robert, gracias por amarme. Gracias por permitir que yo te amara. Gracias por este milagro, pero sobre todo, gracias, gracias mil eternamente por haber hecho mi vida interesante”, concluyó diciendo la también cantante.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños se casaron el 2004 tras veintisiete años de vivir juntos. | Fuente: Instagram

Edgar Viva recuerda a Chespirito a diez años de su muerte

Por otro lado, Edgar Vivar, actor que interpretó al popular Señor Barriga en El chavo del ocho, recordó a Roberto Gómez Bolaños a diez años de su deceso.

Por medio de su cuenta oficial de X (Ex Twitter), el actor de 75 años, quien también hizo de Ñoño, compartió una fotografía donde aparece con el popular Chespirito y con Florinda Meza.

"No pasa un día que no te recuerde, maestro. Honro tu vida y tu memoria", escribió Vivar recibiendo diversos comentarios de sus seguidores.

No pasa un día que no te recuerde ,maestro🌷

Honro tu vida y tu memoria pic.twitter.com/HnnsxG6Tjn — Edgar Vivar (@varedg) November 28, 2024

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis